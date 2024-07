Chaque semaine, notre journaliste répond aux questions scientifiques de lecteurs.

À Montréal, l’eau de pluie est-elle de plus en plus polluée ? Jean Pellerin

« Il y a quelques études sur le sujet, mais pas à Montréal », explique Benoit Barbeau, spécialiste de l’eau potable à Polytechnique Montréal. « L’eau de pluie partout sur la planète a une signature humaine en termes de pollution biologique et chimique. Mais ça dépend des conditions locales. Les études en Asie, par exemple en Inde, ont des taux de contamination élevés. Mais si on est au nord du mont Tremblant, c’est probablement faible. »

La pluie « lave » l’atmosphère de ses contaminants, explique l’ingénieur civil de Polytechnique. Et des gouttelettes d’eau peuvent s’agglomérer autour de particules chimiques de polluants. « Il serait intéressant de voir quel effet ont eu les incendies de forêt de l’an dernier sur la contamination de l’eau de pluie », dit M. Barbeau.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Benoit Barbeau, ingénieur et spécialiste de l’eau potable à Polytechnique Montréal

Est-il dangereux d’ouvrir la bouche pour boire de la pluie contaminée ? « À moins qu’il tombe des cordes comme durant la mousson au Viêtnam, on va prendre de 5 à 10 millilitres au maximum, alors je ne pense pas », dit M. Barbeau.

Il ne faut toutefois pas boire directement l’eau de pluie recueillie dans un récipient, à moins de le sortir au début de la pluie et le rentrer rapidement. « Si on laisse un réservoir dehors, il va y avoir des dépôts de pollution au fil des jours, et de la contamination microbienne provenant des oiseaux et des animaux », dit Mathieu Lapointe, de l’École de technologie supérieure (ETS).

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Mathieu Lapointe, de l’École de technologie supérieure (ETS)

M. Lapointe est spécialiste de l’« eau de ruissellement », qui va vers les cours d’eau après avoir transité par les terres. Il met notamment au point des technologies de traitement des eaux de ruissellement agricoles.

Perfluorés

En 2022, une étude européenne publiée dans la revue Environmental Science & Technology concluait que l’eau de pluie contenait souvent plus de perfluorés que les normes américaines alors en vigueur (elles ont depuis été resserrées).

Les perfluorés, aussi appelés PFAS, sont souvent surnommés « polluants éternels » et sont utilisés dans une foule de produits de consommation, des poêles et des tissus antitaches aux mousses anti-incendies.

PHOTO MORGANE CHOQUER, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Sébastien Sauvé, chimiste à l’Université de Montréal

Il y a eu beaucoup d’études sur les PFAS dans l’eau de pluie, et beaucoup de résultats différents, certains au-dessus des normes, d’autres en dessous. Sébastien Sauvé, chimiste à l’Université de Montréal

« Ça dépend des méthodes de mesure, probablement aussi de la météo », explique Sébastien Sauvé, chimiste à l’Université de Montréal, qui a beaucoup travaillé sur les perfluorés

Face aux pénuries d’eau dans certaines régions du Canada, des rapports provinciaux et fédéraux ont évalué la contamination des citernes d’eau de pluie il y a de 10 à 15 ans. En 2013, un rapport de la Société canadienne d’hypothèques et de logement énumérait les types de traitements nécessaires pour différents usages de l’eau de pluie : lavage de vêtements, toilettes, jardins.

Le rapport de 2013 précisait que le Texas oblige les immeubles gouvernementaux à récupérer l’eau de pluie et qu’en Allemagne, en Belgique et au Japon, la rétention et l’utilisation de l’eau de pluie est encouragée, notamment pour réduire la pression sur les égouts.

Vous avez une question scientifique ? Écrivez-nous