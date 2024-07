Les sauveteurs qui ont aidé à libérer plus d’une centaine de dauphins du littoral de Cape Cod ont déclaré avoir confirmé que l’échouage massif qui a commencé le 28 juin était le plus important impliquant des dauphins dans l’histoire des États-Unis.

Steve Leblanc Associated Press

Il y a eu deux évènements antérieurs enregistrés à Hawaii et dans les Keys de Floride où des espèces de dauphins ont été observées tournoyant dans des eaux peu profondes, mais l’évènement de Cape Cod marque le plus grand nombre de dauphins échoués en un seul évènement, selon le Fonds international pour la protection des animaux, qui a aidé à mener le sauvetage.

Un examen des données et des images aériennes cette semaine a révélé qu’un total de 146 dauphins étaient impliqués dans l’échouage, selon la directrice des communications du fonds international, Stacey Hedman.

Le groupe a estimé que 102 dauphins ont survécu à cet évènement de plusieurs jours. Il y a eu 37 morts naturelles et sept dauphins ont dû être euthanasiés.

Les efforts de réponse se sont poursuivis à plus petite échelle, notamment le sauvetage, la relocalisation et la libération de neuf des mêmes dauphins à flancs blancs de l’Atlantique le 2 juillet.

Ce jour-là, 11 dauphins ont été retrouvés échoués près de Powers Landing à Wellfleet, dans le Massachusetts. Deux ont été euthanasiés et neuf ont été transportés dans un véhicule mobile de clinique de sauvetage des dauphins construit sur mesure, où les vétérinaires et les biologistes peuvent administrer des liquides et d’autres traitements tout en se dirigeant vers des eaux plus profondes, a précisé la directrice.

Dans ce cas, a-t-elle expliqué, les dauphins ont été relâchés près de la plage de Herring Cove, à Provincetown. Des balises satellites ont suivi plusieurs de ces animaux en toute sécurité au large.

Il n’y a aucune raison précise pour laquelle les dauphins se sont échoués.

PHOTO HANDOUT, AGENCE FRANCE-PRESSE Une sauveteure tente de diriger des dauphins pour éviter leur échouage le 28 juin dernier.

Les sauveteurs ont été confrontés à de nombreux défis lorsqu’ils ont tenté de guider les dauphins vers les eaux libres, notamment des conditions de boue difficiles et le fait que les dauphins étaient dispersés sur une vaste zone.

Au cours de certaines tentatives de sauvetage, les travailleurs ont commencé à pied, rassemblant les créatures dans des eaux plus profondes, puis ont utilisé de petits bateaux équipés d’alarmes acoustiques, qui font du bruit pour attirer les créatures.

Plusieurs dauphins sont morts à Gut – ou Great Island – à Wellfleet, près de la rivière Herring. Le Gut est un site d’échouages fréquents, ce qui, selon les experts, est dû en partie à sa forme en crochet et aux fluctuations extrêmes des marées.

« Cet échouage a nécessité un effort considérable de la part de notre personnel, de nos bénévoles et de nos partenaires sur plusieurs jours », a souligné Stacey Hedman, ajoutant qu’avec un taux de survie d’environ 70 %, le groupe considère la réponse comme un succès.

L’organisation a également reçu des rapports de navires d’observation des baleines qui ont vu certains dauphins – identifiés par des marques temporaires – nager maintenant parmi des groupes de centaines d’autres dauphins qui n’avaient pas fait partie de l’échouage.

Parmi ceux qui ont contribué à l’effort global de sauvetage figuraient plus de 25 membres du personnel du Fonds international pour la protection des animaux et 100 bénévoles formés. Le groupe a également bénéficié du soutien de Whale and Dolphin Conservation, du Center for Coastal Studies, d’AmeriCorps of Cape Cod et du New England Aquarium.