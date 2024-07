(Santiago) Hannah, un rhinocéros blanc de 13 ans, a accouché récemment. Une naissance rare dans un zoo pour cette espèce presque en voie de disparition.

Nayara Batschke Associated Press

L’arrivée du rhinocéron mâle, nommé Silverio, il y a deux semaines, marquait la troisième fois qu’un rhinocéros blanc naissait en Amérique du Sud. Le zoo de Buin, à Santiago, la capitale chilienne, a dévoilé Silverio au public mardi alors qu’il faisait ses premiers pas de géant après 12 jours de soins médicaux en confinement.

Le zoo a salué sa naissance comme une « grande réussite » par les défenseurs de l’environnement du monde entier. Au cours de l’année écoulée, seuls huit autres rhinocéros blancs du sud sont nés.

Le directeur du zoo de Buin a expliqué qu’une récente série de romances ratées avec des rhinocéros avait anéanti les espoirs des défenseurs de l’environnement qui tentaient de reproduire l’espèce à travers le continent. Mais Hannah et Oliver – un couple de rhinocéros blancs du sud expédiés à Santiago depuis l’Afrique subsaharienne il y a un peu plus de dix ans – se sont bien entendus, engendrant trois veaux dans ce seul zoo.

« Il existe plusieurs zoos en Amérique latine qui possèdent un couple de rhinocéros et n’ont pas réussi à se reproduire, a déclaré le directeur du zoo, Ignacio Idalsoaga. Nous contribuons avec un neuvième veau à une espèce dont il n’en reste que quelques-uns à l’état sauvage. »

Une équipe de vétérinaires surveillant de près Silverio l’a déclaré en bonne santé, mardi.

Espèce menacée

Cette réussite survient alors que de moins en moins de rhinocéros blancs parcourent les plaines africaines. Les rhinocéros blancs du Nord ont effectivement disparu, bien que la communauté scientifique internationale ait commencé à faire revivre l’espèce grâce à la reproduction assistée et à la recherche sur les cellules souches.

Les rhinocéros blancs du sud, cousin proche du nord et espèce plus commune, ont été classés comme « espèce menacée » par l’Union internationale pour la conservation de la nature, la principale autorité scientifique mondiale en matière de statut des espèces. Il reste un peu plus de 10 000 rhinocéros blancs du sud dans le monde, la grande majorité d’entre eux se trouvant dans des zoos.

Il s’agit d’une amélioration majeure par rapport au début du 19e siècle, lorsque l’espèce était chassée jusqu’à l’oubli. Des efforts de conservation intensifs au cours des dernières décennies ont éloigné les rhinocéros blancs du sud du bord de l’extinction, un exemple rare de rétablissement robuste face au péril.

Mais cela pourrait changer, disent les défenseurs de l’environnement, car les chasseurs continuent de tuer les rhinocéros pour leurs cornes et les mammifères peuvent avoir du mal à se reproduire en captivité, avec une période de gestation de 18 mois et le fait que, souvent, plus d’un mâle est nécessaire pour stimuler la reproduction.

Les humains sont les seuls prédateurs des rhinocéros, rapporte l’Union internationale pour la conservation, les chasseurs tuant environ 1000 rhinocéros par an. On dit qu’environ 17 rhinocéros naissent chaque année.