Pourquoi utilise-t-on septembre (d’après le nombre sept), octobre (huit), novembre (neuf) et décembre (dix) alors que nous sommes aux 9e, 10e, 11e et 12e mois de l’année ? Gilles De Gagné

Parce que le calendrier des Romains commençait au départ le 1er mars.

« Les Romains faisaient commencer l’année le 1er mars », explique Dwayne Meisner, classiciste à l’Université de Regina, qui a publié une étude sur le sujet en 2009 dans la revue Past Imperfect. « C’est un peu comme les premières horloges. Les heures étaient comptées du matin jusqu’au soir, sans tenir compte de la nuit. Les premiers Romains commençaient l’année quand le printemps revenait à Rome, et ne tenaient pas compte de l’hiver. »

Septembre, octobre, novembre et décembre étaient donc alors les 7e, 8e, 9e et 10e mois de l’année. « D’ailleurs, juillet s’appelait “quintus” et août, “sextus”. » Juillet a finalement été nommé en l’honneur de Jules César, mort en 44 avant Jésus-Christ, et août en l’honneur d’Auguste, qui a transformé la République romaine en empire en 27 av. J.-C.

Cette habitude provenait probablement des Étrusques, selon Meisner. Il s’agit d’un peuple qui contrôlait le centre-nord de l’Italie aux VIIe et VIe siècles avant notre ère. Son écriture n’a pas encore pu être déchiffrée, ce qui limite les connaissances à son sujet, y compris à propos de son calendrier.

Peu avant la République romaine (509 av. J.-C.), les mois de janvier et février ont été ajoutés.

Pour respecter le calendrier solaire, avec deux équinoxes et deux solstices, il fallait ajouter un mois intercalaire après décembre. Rapidement c’est devenu évident qu’il fallait 12 mois et non 10, et donc ajouter deux mois après la fin de l’année en décembre. Dwayne Meisner, classiciste à l’Université de Regina

Les Romains ont toutefois tenu à conserver les fêtes de début de mars, leur ancien début d’année. « Alors ils ont fait un mois de février à 28 jours. Les Romains tenaient énormément aux traditions de leurs ancêtres, mos majorum en latin. »

Années bissextiles

Ce calendrier de 365 jours a tenu le coup jusqu’à Jules César. « Il a consulté des astronomes grecs et égyptiens et il a décidé de réconcilier le calendrier avec l’année solaire, dit M. Meisner. L’année 46 av. J.-C. a duré 445 jours et après, il y a eu les années bissextiles, avec 29 jours en février. Mais encore là, César a fait très attention de ne pas déranger le calendrier liturgique avec ses célébrations du début mars. »

César a justement été assassiné un 15 mars, une fête dédiée au dieu du printemps et de la guerre, Mars.

Ensuite, il a fallu attendre le calendrier grégorien du pape Grégoire XIII en 1582 pour avoir une nouvelle modification au calendrier romain. Le calendrier « julien » de Jules César n’était pas exactement synchronisé avec le calendrier solaire. Le calendrier grégorien a notamment introduit des années non bissextiles lors des années multiples de 100 non divisibles par 400 (donc 1700, 1800, 1900, 2100, 2200, 2300, et ainsi de suite).

