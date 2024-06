Méditerranée Une météorite pourrait être à l’origine d’une mystérieuse détonation

(Rome) Une détonation entendue jeudi en Méditerranée, en Toscane et sur l’île française de Corse, et qu’un certain nombre d’autorités et d’habitants ont d’abord attribuée à un tremblement de terre, pourrait avoir été causée par la chute d’une météorite, ont déclaré vendredi des experts.