Existe-t-il des scientifiques qui sont contre l’exploration spatiale telle qu’elle se fait présentement, qui reproduit la pollution éhontée que nous effectuons sur Terre ?

Bernard Cyr

La question tombe à point nommé. La NASA vient de solliciter des avis sur les risques d’une contamination des sites lunaires par les missions prévues. Et un congrès a eu lieu la semaine dernière sur les leçons de la justice environnementale terrestre qui pourraient être appliquées à la pollution engendrée par les activités spatiales sur les autres planètes.

« Les plans actuels d’exploration lunaire ne sont pas en tant que tels critiqués à cause du risque de contamination », explique Parvathy Prem, astrophysicienne de l’Université Johns Hopkins qui a publié en 2020 dans la revue GJR Planets une analyse de la contamination de la glace lunaire par le carburant des missions passées et à venir. « Mais il y a de plus en plus de travail sur la quantification des risques de contamination, afin de mieux planifier les missions. Il faut tout d’abord décider ce qui constitue une contamination sur des sites spatiaux. »

La conférence virtuelle, organisée par JustSpace Alliance, un organisme américain fondé en 2018, comporte des séances sur les « droits de la nature », sur la « vie non humaine » et sur l’« intersectionnalisme environnemental ». Mme Prem a cosigné en avril dans Nature Astronomy un appel à tenir compte de l’avis des Premières Nations sur l’exploration spatiale, en réaction au projet privé de répandre des cendres sur la Lune en janvier. La mission privée, Peregrine, a finalement connu un échec complet et n’a pas atteint la Lune.

Anthropocène lunaire

L’hiver dernier dans Nature Geoscience, un géoarchéologue de l’Université du Kansas, Justin Holcomb, a proposé de définir une ère géologique lunaire entamée en 1959 avec la sonde soviétique Luna 2 : l’« anthropocène lunaire ».

Les missions humaines modifient la géologie des planètes que nous explorons, avec la contamination en carburants. Je m’appuie sur les travaux antérieurs des archéologues spatiaux, qui veulent préserver les sites archéologiques importants sur la Lune, par exemple les sites visités par le programme Apollo. Justin Holcom, géoarchéologue de l’Université du Kansas

Au début de 2023, le Conseil international sur les monuments et les sites (ICOMOS), une ONG établie à Paris, a créé un conseil sur le patrimoine aérospatial (ISCoAH). M. Holcomb fait partie d’ISCoAH et a présenté en mai, à sa conférence inaugurale, son concept d’anthropocène lunaire.

Ce comité veut impliquer les programmes spatiaux chinois et russe dans le souci de la contamination et de la préservation archéologique spatiales. « Notre président, Gai Jorayev, est un spécialiste de l’histoire du programme spatial soviétique et il vient d’accepter un poste universitaire à Macau », dit M. Holcomb.

L’empreinte lunaire humaine PHOTO FOURNIE PAR JUSTIN HOLCOMB Photo de l’atterrisseur chinois Chang’e 4, une mission de 2018

PHOTO FOURNIE PAR JUSTIN HOLCOMB Cratère formé par l’impacteur américain Ranger 6, une mission de 1964

PHOTO FOURNIE PAR JUSTIN HOLCOMB Cratère formé par l’atterrisseur israélien Beresheet, qui a connu un échec en 2019.

PHOTO FOURNIE PAR JUSTIN HOLCOMB Photo laissée sur la Lune, et empreinte, par l’astronaute Charles Duke, d’Apollo 16, en 1972

PHOTO FOURNIE PAR JUSTIN HOLCOMB Le cratère créé par l’écrasement de la fusée Saturn de la mission Apollo 13 en 1970

PHOTO FOURNIE PAR JUSTIN HOLCOMB La mission Apollo 16 en 1972 a laissé derrière elle un magnétomètre.

PHOTO FOURNIE PAR JUSTIN HOLCOMB Empreintes laissées par les astronautes d’Apollo 12 en 1970, et la sonde Surveyor 3 de 1967, dont certaines composantes ont été ramenées sur Terre par les astronautes d’Apollo 12.

PHOTO FOURNIE PAR JUSTIN HOLCOMB Traces laissées par le rover soviétique Lunokhod 2, durant la mission Luna 21 de 1973 1 /8















