(Madrid) Deux bélugas d’un delphinarium de Kharkiv, ville ukrainienne bombardée par la Russie, ont été transférés à l’aquarium de Valence lors d’une « opération internationale à haut risque » menée avec succès, a annoncé mercredi le centre océanographique de cette ville de l’Est de l’Espagne.

Agence France-Presse

Les animaux, un mâle de quinze ans appelé Plombir et une femelle de quatorze ans nommée Miranda, sont arrivés à l’aquarium Oceanogràfic de Valence mardi soir « dans des conditions de santé délicates après un long voyage depuis la zone de conflit », a expliqué l’institution dans un communiqué.

Leur évacuation du delphinarium Nemo de Kharkiv, mis en danger par les « fréquents bombardements » russes depuis plusieurs semaines sur la deuxième ville d’Ukraine, située dans le nord-est du pays, a débuté « par un voyage de douze heures par la route » entre Kharkiv et Odessa, sur la mer Noire.

Là, des experts de l’Oceanogràfic de Valence et de deux institutions américaines ayant collaboré à l’opération, l’Aquarium de Géorgie et SeaWorld, ont effectué des premiers contrôles vétérinaires, avant de les envoyer par la route jusqu’à la frontière avec la Moldavie.

Selon le communiqué, les cétacés ont ensuite été conduits à l’aéroport de la capitale moldave, Chisinau, avant d’être embarqués dans un avion « spécialement affrété » pour les transporter à Valence, dans lequel avaient pris place « six spécialistes internationaux en matière de soins aux animaux ».

« Ce sauvetage, réalisé dans une situation de danger extrême, est un évènement historique en matière de protection animale dans le monde », s’est félicité le président de la région de Valence, Carlos Mazón, cité dans le communiqué.

Depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022, le Dolphinarium Nemo a dû évacuer plusieurs de ses animaux. Mais il n’avait pas encore pu transférer les bélugas, dont « les chances de survie auraient été très faibles » s’ils étaient restés sur place, selon Daniel García-Párraga, directeur des opérations zoologiques à l’Oceanogràfic de Valence.

L’aquarium de Valence, qui se présente comme le plus grand d’Europe, abritait déjà d’autres bélugas, des cétacés blancs originaires de l’Océan arctique.

Les adultes mesurent généralement entre trois et cinq mètres, leur poids allant d’une tonne à une tonne et demie. Ils ont une espérance de vie comprise entre 40 et 60 ans.