PHOTO CHARLIE NEIBERGALL, ASSOCIATED PRESS

Deux nouvelles ont relancé l’inquiétude sur la grippe aviaire récemment. Fin mai un premier cas de H5N1 avec symptômes respiratoires a été déclaré chez un travailleur d’une ferme laitière au Michigan. Et le décès du premier cas humain de H5N2, lié à des élevages de poulet au Mexique, a été annoncé quelques jours plus tard.

Que s’est-il passé au Mexique ?

En mars, une éclosion de grippe aviaire H5N2 s’est déclarée dans des fermes de poulets de l’État de Michoacan, dans le centre du pays. La victime de 59 ans habitait dans l’État voisin, était alitée depuis début avril et a montré des symptômes grippaux le 17 avril. Le 24, elle était décédée. L’OMS a été avertie le 23 mai et a décrété qu’il s’agissait du premier cas et du premier décès humain lié au H5N2, avant de préciser que la mort était « multifactorielle ».

Pourquoi est-ce inquiétant ?

Parce que la victime n’avait aucun contact direct avec les poulets infectés, et parce que le H5N2 cause normalement peu de mortalité chez les poulets.

« Mes deux inquiétudes sont l’absence de contact avec les poulets et de tests d’anticorps chez les 12 personnes qui ont eu beaucoup de contacts avec la victime », explique Daniel Lucey, infectiologue du Collège Dartmouth, au New Hampshire, qui travaille sur la grippe aviaire depuis plus de 25 ans. Sept de ces 12 personnes avaient des symptômes grippaux, selon l’OMS.

Rick Bright, un biologiste spécialiste des pandémies qui a longtemps travaillé au gouvernement américain, ajoute que les données génétiques de toutes ces personnes seront cruciales pour déterminer si une recombinaison génétique a rendu le H5N2 aviaire problématique.

En quoi le nouveau cas humain de H5N1 au Michigan est-il une mauvaise nouvelle ?

Parce que les deux premiers, au Texas et au Michigan, n’avaient pas de symptômes grippaux. M. Bright, qui a été l’un des premiers en 2020 à réclamer des mesures importantes de santé publique pour la pandémie et a poursuivi avec succès le gouvernement américain pour « congédiement déguisé » lié à cet épisode, a publié début juin dans le New York Times un essai où il affirme que ce cas est un « point d’inflexion dangereux ».

Chez les bovins, « le H5N1 a causé des conjonctivites parce qu’il y a dans les yeux des récepteurs qui lui sont propices, dit M. Bright. S’il s’adapte aux voies respiratoires, il pourrait devenir transmissible d’humain à humain. »

Est-ce un point de vue partagé par la majorité des experts ?

L’essai de M. Bright n’a pas suscité beaucoup d’appuis dans la presse spécialisée. M. Lucey et Richard Webby, spécialiste de la grippe aviaire de l’hôpital St. Jude, au Tennessee, soulignent que sur les presque 900 cas humains de H5N1 aviaire depuis 25 ans, la moitié sont morts. « Une toux légère n’est pas un symptôme respiratoire important, dit M. Lucey. On sait que la H5N1 colonise les voies respiratoires des vaches, même si elle est surtout présente dans les glandes mammaires. Ceci dit il faudra attendre de voir les données génétiques sur ce cas humain. »

L’un des seuls biologistes au monde à avoir étudié la grippe aviaire chez la vache, Ian Brown, directeur de la virologie aviaire à l’Institut Pirbright, au sud-ouest de Londres, estime que les données génétiques préliminaires ne montrent pas de mutations problématiques.

Cette semaine, l’Agence de l’agriculture américaine (USDA) a publié deux rapports sur l’épidémie de H5N1 bovine jusqu’à maintenant. Peu de fermes touchées ont mis sur place des mesures de protection spéciales et des mouvements de vaches potentiellement malades ont toujours lieu à l’intérieur des États. Seuls les transferts entre États font face à des restrictions anti-H5N1 de l’USDA.

Comment le Canada réagit-il à ces deux nouvelles ?

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) n’a pas changé son évaluation des risques des grippes aviaires.

L’ACIA n’a pas voulu indiquer à La Presse combien de vaches canadiennes ont été testées pour le H5N1.

Il y a eu quelques éclosions de H5N2 dans des élevages aviaires au Canada entre 2010 et 2015, mais jamais au Québec.

Des experts néerlandais ont comparé la gestion de grippe aviaire chez les bovins américains à l’inaction chinoise à la fin de 2019 au sujet du SRAS-CoV-2, le coronavirus responsable de la COVID-19. Est-ce exagéré ?

Rick Bright est d’accord avec cette condamnation. « C’est la première fois qu’on laisse le H5N1 se propager dans une population animale. On autorise même la vente du lait et de la viande sans tests systématiques. »

Les quatre autres experts interviewés sont plus compréhensifs. « Les autorités fédérales américaines ont limité les transferts bovins entre États et rendu la grippe bovine à déclaration obligatoire par le vétérinaire, dit M. Lucey. Il reste les mouvements à l’intérieur des États, mais il pourrait y avoir d’autres restrictions. »

Pourrait-on voir l’abattage de tous les bovins d’un troupeau où il y a des animaux infectés, comme cela se fait pour les poulets ? « Il faudrait que le virus devienne beaucoup plus transmissible aux humains », dit M. Van Kessel.

Au fait, quelle est la différence entre la H5N1 et la H5N2 ?

Les types de grippe sont définis par deux molécules du virus de l’influenza. La protéine hémaglutinine (H) lui permet de se fixer aux cellules humaines et l’enzyme neuraminidase (N) est impliquée dans la réplication virale, le processus de multiplication du virus dans la cellule humaine. Le système immunitaire reconnaît les différentes H et N s’il y a déjà été exposé.