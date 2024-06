Si vous avez été infecté par la COVID-19, vous pourriez bénéficier d’une certaine protection contre certaines versions du rhume.

Laura Ungar Associated Press

Une nouvelle étude suggère que les infections antérieures à la COVID-19 réduisent le risque de contracter des rhumes causés par des coronavirus moins virulents, ce qui pourrait constituer la clé de l’élargissement des vaccins contre la COVID-19.

« Nous pensons qu’il y aura à l’avenir une épidémie de coronavirus, a averti le docteur Manish Sagar, auteur principal de l’étude publiée mercredi dans la revue Science Translational Medicine. Les vaccins pourraient être améliorés si nous pouvions reproduire certaines des réponses immunitaires fournies par l’infection naturelle. »

L’étude a examiné les tests PCR COVID-19 de quelque 5000 personnes ayant consulté un médecin entre novembre 2020 et octobre 2021. Après avoir pris en compte des facteurs tels que l’âge, le sexe et les conditions préexistantes, le docteur Sagar et ses collègues ont constaté que les personnes précédemment infectées par la COVID-19 avaient environ 50 % de chances en moins de souffrir d’un rhume symptomatique causé par le coronavirus, par rapport aux personnes qui étaient, à l’époque, entièrement vaccinées et n’avaient pas encore été infectées par la COVID-19.

Plusieurs virus sont à l’origine des rhumes ; les coronavirus seraient responsables d’environ un rhume sur cinq.

Les chercheurs ont établi un lien entre la protection contre les rhumes causés par les coronavirus et les réponses cellulaires tueuses de virus pour deux protéines virales spécifiques. Ces protéines ne sont pas utilisées dans la plupart des vaccins actuels, mais les chercheurs proposent de les ajouter à l’avenir.

« Nos études suggèrent qu’il pourrait s’agir de nouvelles stratégies pour de meilleurs vaccins qui s’attaquent non seulement aux coronavirus actuels, mais aussi à tous ceux qui pourraient émerger à l’avenir », a précisé le docteur Sagar, du Boston Medical Center.

Le docteur Wesley Long, pathologiste à Houston Methodist au Texas, qui n’a pas participé à l’étude, estime que les résultats ne devraient pas être considérés comme une attaque contre les vaccins actuels, qui ciblent la protéine de spicule qui se trouve à la surface du virus SARS-CoV-2 qui cause la COVID-19.

Ces vaccins, a-t-il dit, « restent la meilleure défense contre une infection grave par la COVID-19, l’hospitalisation et la mort ».

Mais il a ajouté : « Si nous parvenons à trouver des cibles qui assurent une protection croisée entre plusieurs virus, nous pourrons soit les ajouter à des vaccins spécifiques, soit commencer à les utiliser comme cibles vaccinales qui nous donneraient une immunité plus large à partir d’une seule vaccination. Ce serait vraiment génial. »