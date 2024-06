PHOTO SHOLTEN SINGER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Washington) L’entreprise américaine Moderna a annoncé lundi de bons résultats pour son vaccin combiné contre la grippe et la COVID-19 chez les adultes de 50 ans et plus.

Agence France-Presse

Testé sur plusieurs milliers de personnes, le vaccin a « déclenché une réponse immunitaire plus élevée » que des vaccins séparés déjà approuvés contre ces deux maladies, selon Moderna.

« Les vaccins combinés peuvent réduire la charge que représentent les virus respiratoires pour les systèmes de santé et les pharmacies et offrir à la population des options de vaccination plus pratiques », a déclaré dans un communiqué le patron de l’entreprise, Stéphane Bancel.

PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, ARCHIVES LA PRESSE Stéphane Bancel

Selon lui, pouvoir administrer un seul et même vaccin contre ces deux maladies à la fois pourrait permettre d’augmenter les taux de vaccination dans la population visée.

D’autres entreprises pharmaceutiques travaillent à un tel vaccin combiné, comme Pfizer et Novavax, mais Moderna est la première à fournir des résultats d’essais de phase 3, c’est-à-dire de grande ampleur.

Le vaccin, appelé mRNA-1083 et utilisant la technologie de l’ARN messager, combine le vaccin « dernière génération » contre la COVID-19 de Moderna et son vaccin candidat contre la grippe, qui n’ont pas reçu d’autorisation pour le moment.

L’essai clinique comprenait deux groupes de 4000 personnes.

Dans le premier groupe, composé d’adultes de 65 ans et plus, le vaccin combiné a été comparé au vaccin Fluzone de Sanofi et celui approuvé contre la COVID-19 de Moderna, administrés séparément.

Dans le second groupe, cette fois des adultes de 50 à 64 ans, le vaccin combiné a été comparé au vaccin Fluarix de GlaxoSmithKline et toujours le vaccin de Moderna contre la COVID-19.

À chaque fois, le vaccin combiné a suscité une réponse immunitaire plus élevée contre le virus de la COVID-19 et de la grippe (sous-types H1N1, H3N2 et lignée B-Victoria).

Moderna a dit prévoir de soumettre les résultats détaillés de l’essai pour publication dans une revue scientifique. L’entreprise « va s’entretenir avec les autorités de régulation à propos des prochaines étapes », a ajouté le communiqué.