Du beurre d’arachides aux bébés pour réduire le risque d’allergies plus tard ?

Les adolescents qui avaient consommé du beurre d’arachides crémeux avant l’âge de cinq ans étaient ensuite 71 % moins susceptibles de présenter une allergie aux arachides que ceux à qui cet aliment avait été refusé, indique une nouvelle étude britannique.

Jean-Benoit Legault La Presse Canadienne

Les chercheurs du King’s College London recommandent donc aux parents de donner du beurre d’arachides crémeux à leur bébé lors du sevrage, puis régulièrement jusqu’à l’âge de cinq ans.

« La consommation d’arachides, dès la petite enfance et jusqu’à l’âge de 5 ans, a permis d’obtenir une tolérance durable à l’arachide jusqu’à l’adolescence, indépendamment de la consommation ultérieure d’arachides, ce qui démontre qu’il est possible d’obtenir une prévention et une tolérance à long terme en cas d’allergie alimentaire », écrivent-ils ainsi dans le journal médical NEJM Evidence.

Les experts recommandent le beurre d’arachides crémeux en raison du risque d’étouffement associé aux autres variétés.

« Ça justifie ce que nous faisons depuis 2015, avec l’introduction des arachides très tôt dans la vie », a commenté le docteur Bruce Mazer, un expert des allergies alimentaires du Centre universitaire de santé McGill.

Les chercheurs britanniques ont commencé à étudier, il y a une quinzaine d’années, 640 jeunes ; les arachides ont été évitées chez la moitié des sujets, mais l’autre moitié en a reçu régulièrement dans le cadre de son alimentation entre les âges de quatre mois (avant l’apparition des premières allergies alimentaires) et de cinq ans.

Les premiers résultats, publiés en 2015, avaient témoigné d’une réduction considérable du risque d’allergie à l’âge de cinq ans chez les membres du deuxième groupe. Cette nouvelle étude démontre que cette protection a persisté au fil du temps, peu importe la consommation d’arachides après l’âge de cinq ans.

Les allergies alimentaires surviennent lorsque le système immunitaire confond une substance inoffensive avec un ennemi à détruire. Dans les cas les plus graves, la réaction allergique peut se transformer en choc anaphylactique, un problème potentiellement mortel.

La consommation précoce de beurre d’arachides signifie que l’organisme sera exposé aux arachides pour la première fois dans l’estomac, où le risque qu’elles soient perçues comme une menace serait moindre que si la première exposition survient sur la peau.

Importance de la prévention

La prévention est de la plus grande importance, a rappelé le docteur Mazer.

La désensibilisation, a-t-il dit, permet de traiter jusqu’à 80 % des enfants qui présentent une allergie à l’âge de deux ans. En augmentant la quantité d’arachides progressivement au fil du temps, l’enfant finira par être en mesure d’en tolérer une quantité raisonnable.

Toutefois, si l’enfant cesse de prendre sa dose quotidienne ou hebdomadaire à l’âge de neuf ans, l’allergie réapparaîtra dans la moitié des cas, a prévenu le docteur Mazer.

« Mais si on a une désensibilisation en début de vie, c’est comme si l’enfant n’avait jamais été allergique », a-t-il ajouté.

L’exposition aux arachides au tout début de la vie permet au système immunitaire de les rencontrer pour la première fois alors qu’il est encore très flexible et capable de s’adapter, a expliqué le docteur Mazer, et c’est d’ailleurs pourquoi on vaccine les enfants alors qu’ils sont encore très jeunes.

Reste que les arachides sont différentes, a-t-il rappelé. Jusqu’à 70 % des enfants qui sont allergiques au lait ou aux œufs, par exemple, finiront par se débarrasser du problème seuls, ce qui n’est pas le cas avec les arachides, sans que l’on comprenne vraiment pourquoi.

« Le bon Dieu nous a donné un système immunitaire très intéressant et on doit vraiment comprendre comment on peut gérer ça par nous-mêmes au bénéfice de tout le monde », a conclu le docteur Mazer.