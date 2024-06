Les aurores boréales pourraient être plus fréquentes jusqu’à la fin de l’année. C’est que le Soleil arrive à la fin d’un cycle de 11 ans, où il est de plus en plus actif.

« Pour qu’il y ait des aurores boréales, il faut que l’activité solaire soit intense », explique Olivier Hernandez, directeur du Planétarium de Montréal. « On arrive vers le maximum du cycle solaire, qui va avoir lieu à la fin de l’année ou au début de 2025. » Le maximum d’un cycle solaire ne peut être prédit exactement et est déterminé a posteriori, quand l’activité solaire commence à baisser.

Les prévisions sont difficiles. Le centre de prévisions des aurores boréales de l’Administration nationale océanique et atmosphérique des États-Unis (NOAA) estimait vendredi à modérée la probabilité d’aurores boréales dans le sud du Québec, mais finalement, cela ne s’est pas produit.

L’activité solaire plus intense signifie qu’il y a davantage d’« éjections de masse coronale », des éjections de particules qui ressemblent à des éruptions sur la surface de notre astre. « Mais il faut qu’elles soient dirigées vers la Terre, dit M. Hernandez. Et ça n’est pas du tout facile à prévoir. » Ces éruptions ne sont pas nécessairement perpendiculaires à la surface du Soleil.

Taches solaires

Ces éruptions vont d’une « tache solaire » à une autre. Il s’agit de zones plus actives du Soleil, qui sont plus nombreuses près du maximum du cycle solaire. La prévision d’aurores boréales de la semaine dernière était liée au fait que la tache solaire responsable des aurores boréales spectaculaires du 10 mai dernier, visibles à Montréal, avait effectué une rotation complète et se trouvait à nouveau face à la Terre.

La visibilité des aurores boréales est définie par un indice appelé Kp, allant de 1 à 9, prédisant jusqu’à quelle latitude elles seront visibles. Les aurores boréales seront visibles au niveau de Québec à un indice Kp de 5 et à la frontière américaine, à un indice Kp de 6. Dans les villes ayant beaucoup de pollution lumineuse, l’indice Kp doit être légèrement plus élevé pour que les aurores boréales soient visibles. De même, elles sont plus visibles lors des nouvelles lunes et presque pas lors des pleines lunes.

Les éruptions solaires mettent quelques jours à arriver jusqu’à la Terre, la vitesse de leurs particules variant entre 200 et 900 kilomètres par seconde.

Un satellite américain situé à 500 000 km de la Terre, l’Observatoire du climat de l’espace lointain (DSCOVR), permet de quantifier plus exactement les éjections de particules en direction de la Terre, assurant une prédiction assez fidèle des aurores boréales entre une heure et une heure et demie avant qu’elles surviennent.

Si une éruption solaire intense survient d’ici mercredi, dans la bonne direction, il pourrait donc y avoir de bonnes chances de voir des aurores boréales dans le sud du Québec la fin de semaine prochaine, quand la nouvelle lune facilitera les observations.

DSCOVR sert avant tout à prévenir les opérateurs de réseaux et les lignes aériennes, dont les activités peuvent être perturbées par des flux de particules solaires particulièrement importants. En 1859, une éruption particulièrement importante avait perturbé les réseaux de télégraphes mondiaux, avec dans certains cas des explosions de stations de relais télégraphiques. Et en 1989, une éruption solaire d’une magnitude similaire avait plongé le Québec dans le noir pendant neuf heures. Depuis, Hydro-Québec a considérablement renforcé son réseau.

Ce n’est que dans les dernières décennies que le lien entre les aurores boréales et les éruptions solaires a pu être quantifié. Mais ce lien est connu depuis plusieurs siècles.

Consultez le site de prédiction des aurores boréales de la NOAA (en anglais)

Regardez une vidéo d’une récente éruption solaire croquée par un astronome amateur en Arizona (en anglais)