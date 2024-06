Les femmes victimes de violence font souvent l’objet de discrimination à cause d’un diagnostic psychiatrique, selon une nouvelle étude. Cela constitue une « deuxième victimisation » par les services publics.

« Ces femmes ont vécu plusieurs obstacles dans leur quête de services ou dans leurs interactions avec les professionnels », dit Katharine Larose-Hébert, professeure de travail social à l’Université TÉLUQ, qui présentait ses recherches au dernier congrès annuel de l’Acfas, à la mi-mai à Ottawa. « Elles faisaient face à des préjugés devant ce qu’elles avaient vécu, parce qu’on ignorait les répercussions de la violence sur leur santé psychologique. »

Des intervenantes interviewées ont confié à Mme Larose-Hébert que 75 % des femmes qui ont recours aux services de leur organisme ont un diagnostic psychiatrique.

Ce type de préjugé est appelé « sanisme », défini notamment par « la pathologisation et la médicalisation de toutes les formes de détresse ».

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA TELUQ Katharine Larose-Hébert, professeure de travail social à l’Université TÉLUQ

Certains professionnels ont tendance à ne pas écouter les femmes quand elles tentent de s’exprimer, par exemple sur la violence vécue et les répercussions de cette violence. Katharine Larose-Hébert, professeure de travail social à l’Université TÉLUQ

Dans un rapport de recherche publié l’hiver dernier, des femmes évoquent notamment des policiers, des travailleurs sociaux ou d’autres intervenants qui leur demandent si elles ont bien pris leur médication quand elles se laissent aller à la colère face à la violence dont elles ont été ou sont encore victimes. « Elles ne pouvaient pas “être” en colère et devaient simplement “dire” qu’elles étaient en colère », explique une autre étude publiée à partir du même projet.

La pathologisation de la détresse par l’entremise de diagnostics psychiatriques est « endémique ». « Le discours de la victime de violence est discrédité parce qu’elle a un problème de santé mentale, dit Mme Larose-Hébert. Il va y avoir une revictimisation par les services publics. »

Le diagnostic psychiatrique le plus fréquent était le trouble de personnalité limite. Le rapport cite une célèbre étude des Américaines Clare Shaw et Gillian Proctor, publiée en 2005 dans la revue Feminism & Psychology, qui avançait que ce diagnostic était l’équivalent de l’« hystérie » au début du XXe siècle : une étiquette accolée aux femmes qui ne se conformaient pas aux stéréotypes en se montrant « agressives et indépendantes » ou en « n’internalisant pas leurs sentiments ».

La grande majorité des diagnostics de personnalité limite sont donnés à des femmes. Des études américaines ont cependant montré que les hommes sont presque aussi susceptibles d’avoir des manifestations cliniques de ce trouble, mais qu’ils reçoivent moins souvent un diagnostic, notamment à cause de l’automédication par des intoxicants.

Surpathologisation

Le rapport déplore aussi la difficulté d’accès aux services de santé mentale, notamment les psychiatres. N’y a-t-il pas une contradiction avec la dénonciation du sanisme ?

« La santé mentale est un concept très large et global qui implique l’atteinte ou le maintien du bien-être. Elle implique aussi les déterminants sociaux de la santé mentale comme l’accès à un logement, à un revenu décent, à un environnement exempt de violence, notamment », dit Mme Larose-Hébert.

L’accès difficile à la psychothérapie et au soutien psychosocial mène souvent à un traitement « exclusivement pharmacologique » de la détresse.

Nous ne nions pas que certaines femmes estiment bénéficier d’un support pharmacologique. C’est plutôt le fait qu’il existe une surpathologisation de la détresse de certaines femmes. Katharine Larose-Hébert, professeure de travail social à l’Université TÉLUQ

Le sanisme tire son origine dans « des systèmes d’oppression, un peu comme le patriarcat, qui visent les personnes ayant un diagnostic psychiatrique », selon Mme Larose-Hébert.

Est-ce que le sanisme était davantage pratiqué par les hommes que par les femmes ? « Ce n’est pas ce qui a été observé », répond Mme Larose-Hébert.

Les minorités ethniques en étaient-elles davantage victimes ? « L’échantillon étant restreint, je n’ai pu analyser comment tous ces systèmes d’oppression influençaient leurs expériences. Je me suis plutôt appuyée sur les systèmes qui les affectaient toutes, soit le sanisme et le sexisme. Parmi les participantes, on avait une personne trans, une personne autochtone, une personne d’une minorité visible. Mais on n’a pas voulu donner trop d’informations parce qu’on ne voulait pas que les femmes puissent être identifiées. »

L’impact du statut socioéconomique n’a pas été spécifiquement étudié.

Une étudiante se penche sur l’intersection avec le statut socioéconomique plus faible. Mais je dirais que ça ne va pas mener nécessairement à des traitements différenciés. C’est sûr que beaucoup des participantes étaient très en dessous du seuil de pauvreté. Katharine Larose-Hébert, professeure de travail social à l’Université TÉLUQ

L’accompagnement par un proche dans les rencontres avec les services publics peut améliorer les choses. « Ça peut faire une petite différence, dit Mme Larose-Hébert. Mais le fait d’avoir un diagnostic ou des expériences de violence, ça rend les relations avec les autres plus compliquées. Ça peut faire en sorte que les proches aient de la méfiance ou veuillent se distancer. Le réseau social peut aussi s’effriter du fait de ces expériences en lien avec la santé mentale et la violence. »

Quelle est la prochaine étape ? « On a distribué en ligne des vignettes d’information qui vulgarisent la recherche. On a rencontré des intervenants. Et je demande une subvention pour l’organisation d’évènements scientifiques et de mobilisation des savoirs. Je suis aussi en démarche pour développer un programme de formation pour les travailleurs et les professionnels des services publics. »