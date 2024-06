Chaque semaine, notre journaliste répond aux questions scientifiques de lecteurs.

Est-ce que la crème solaire est néfaste pour les coraux ? Emma Boileau

De plus en plus d’études semblent le démontrer.

« Quand quelqu’un m’a dit cela il y a une demi-douzaine d’années, alors que j’étais en vacances à Hawaii, je me suis dit qu’il était fêlé [nut] », explique William Mitch, ingénieur environnemental à l’Université Stanford, qui a publié en 2022 une étude sur le sujet dans la revue Science. « Mais finalement, j’ai réalisé que certains composés actifs des crèmes solaires ressemblaient beaucoup à une molécule que j’étudie. Alors je me suis penché sur la question et j’ai réalisé que oui, il pourrait y avoir un effet sur les coraux. »

Quelques mois après l’étude de M. Mitch, les Académies nationales des sciences (NAS) des États-Unis ont publié une vaste revue de littérature sur le sujet. La conclusion principale est qu’il manque de données probantes pour restreindre l’utilisation des crèmes solaires près des récifs de corail, étant donné leurs bénéfices pour la santé humaine en ce qui concerne la réduction du risque de cancer.

« L’un des éléments importants soulevés par les NAS est l’incertitude concernant la dilution de la concentration de crème solaire dans l’eau de mer, dit M. Mitch. Les études sont faites avec des concentrations très élevées, ce qui est normal en toxicologie. »

Mais il est certain qu’avec les courants, le vent, les vagues, il est difficile de savoir quelle concentration des composés actifs des crèmes solaires subsiste près des coraux. William Mitch, ingénieur environnemental

Pour compliquer le tout, les crèmes solaires sont souvent hydrophobes, c’est-à-dire qu’elles repoussent l’eau. « Alors il se peut qu’elles s’accrochent à des substrats comme les coraux. »

Oxybenzone

L’étude de M. Mitch portait sur l’oxybenzone, un composé soupçonné d’être nocif pour les coraux et qui est exclu de certaines crèmes solaires dont un argument de vente est leur innocuité pour les coraux. Hawaii, notamment, interdit la vente de crèmes solaires contenant de l’oxybenzone.

« Nous avons réalisé que les anémones de mer, des organismes très proches des coraux, métabolisent l’oxybenzone et le transforment en produit qui attire la lumière du soleil au lieu de la repousser. » Le métabolite produit par l’anémone produit des radicaux libres nocifs pour l’anémone de mer.

Les coraux déjà fragilisés par la hausse de la température de la mer, notamment ceux qui ont « blanchi » en éjectant les algues qui leur donnent leur couleur, sont encore plus sensibles à ce métabolite producteur de radicaux libres.

Les autres études sur l’impact des crèmes solaires sur les coraux se sont surtout penchées sur leur rôle en tant que « perturbateurs endocriniens », selon M. Mitch. Il s’agit de perturbateurs des hormones.

La prochaine étape pour M. Mitch est de se pencher sur d’autres composés des crèmes solaires. Le rapport des NAS en identifiait 17. « On interdit l’oxybenzone, mais on ne sait pas si les autres composés sont métabolisés de la même manière par les coraux. »

La reproduction de l’étude chez différents coraux est aussi au menu.

Vous avez une question scientifique ? Écrivez-nous