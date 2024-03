Réchauffement climatique Le retour de la malaria et de la dengue

Depuis plus d’un demi-siècle, la dengue et la malaria étaient vaincues aux États-Unis et en Europe. À la faveur des changements climatiques, ces deux maladies transmises par des moustiques reviennent en force. Les contrer tout en protégeant l’environnement est parfois un tour de force.