Chaque semaine, notre journaliste répond aux questions scientifiques de lecteurs

Quels renseignements ont découvert les sondes Voyager ? Patrice Francœur

Voyager 1 et 2 ont été les premières à étudier les satellites des planètes géantes et à sortir d’une section de notre système solaire appelée héliopause.

« Je dirais que le plus frappant a été l’observation du volcanisme sur les lunes des planètes géantes, qui était inattendu », explique Linda Spilker, scientifique en chef du programme Voyager à la NASA. « La sortie de l’héliopause, la zone influencée par le vent solaire plutôt que par le vent interstellaire, a aussi été beaucoup plus tardive que prévu. »

Marc Jobin, astronome au Planétarium, mentionne lui aussi spontanément le volcanisme des lunes des planètes géantes, ainsi que la sortie de l’héliopause comme les contributions majeures du programme Voyager.

Mme Spilker note que Voyager 2 est jusqu’à maintenant la seule sonde à avoir survolé Neptune et Uranus.

On a découvert l’anomalie de l’axe magnétique d’Uranus, qu’on ne peut toujours pas expliquer complètement. Linda Spilker, scientifique en chef du programme Voyager à la NASA

Elle a aussi pris l’unique photo d’un geyser s’élevant à 8 km au-dessus de Triton, satellite de Neptune, provenant d’un océan souterrain.

Un demi-siècle de photos PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA NASA Les deux sondes Voyager ont photographié Jupiter en 1979, à des distances de 277 000 et 650 000 km. Ici, la grande tache rouge.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA NASA Les deux sondes Voyager ont photographié Saturne en 1980 et 1981, à des distances de 41 000 km et 64 000 km.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA NASA Voyager 2 est passée à 81 000 km de l’atmosphère d’Uranus en 1986.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA NASA En 1989, Voyager 2 est passée à 5000 km de l’atmosphère de Neptune.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA NASA Un disque doré emporté par chacune des deux sondes Voyager contient des images et des sons de la vie terrestre.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA NASA Jupiter et ses lunes Io et Europe croquées par Voyager 1

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA NASA Les sondes Voyager ont révélé que Jupiter avait des anneaux.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA NASA Deux volcans sur la lune de Jupiter Io croqués par Voyager 1

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA NASA La surface glacée de la lune de Saturne Encélade révélée par Voyager 2 1 /9

















Lancées en 1977, les deux sondes Voyager ont quitté le système solaire en 2012 et 2018. Les sondes Pioneer 10 et Pioneer 11, lancées en 1972 et 1973, ont elles aussi quitté le système solaire, et il n’est plus possible de communiquer avec elles depuis plus de 20 ans. La mission de Voyager 2, qui devait durer cinq ans, vient d’être prolongée jusqu’en 2026 en éliminant un système de protection contre les surtensions qui nécessite du courant. Celle de Voyager 1 devrait aussi bénéficier de cet arrangement en 2024, quand elle sera située trop loin pour que les systèmes actuels soient alimentés suffisamment.

« On pense que les sondes Voyager vont pouvoir continuer à envoyer des données scientifiques jusque dans les années 2030 », dit Mme Spilker, qui a commencé sa carrière sur Voyager dans les années 1970, avant de passer au programme Cassini. « La sonde Cassini a survolé Titan [une lune de Saturne] parce que Voyager 1 n’avait pas pu percer son atmosphère, ce qui nous intriguait. » Voyager 1 n’a pas pu survoler Neptune et Uranus, comme Voyager 2, à cause de son détour par Titan.

Les sondes Cassini et Galileo ont aussi vu le jour en partie à cause des observations de Jupiter du programme Voyager, qui y a découvert des anneaux non visibles à partir de la Terre, comme ceux de Saturne. Voyager 2 a aussi trouvé des anneaux autour d’Uranus, note Mme Spilker.

Les deux Voyager fourniront-elles des données importantes dans les prochaines années ? « L’influence du vent solaire perdure plus longtemps que prévu après l’héliopause, dit Mme Spilker. On s’attend à voir le point où il y aura des changements de magnétisme, quand le vent interstellaire prédominera. »