(Londres) Une femelle gorille d’une sous-espèce menacée a donné naissance à un bébé au zoo de Londres, « une véritable occasion de célébration », a annoncé l’institution jeudi.

Agence France-Presse

Ce bébé gorille des plaines occidentales, dont la population a décliné de plus de 60 % ces 25 dernières années, est né « à 9 h 34 mercredi », après un accouchement « rapide d’une durée de 17 minutes », a indiqué le zoo dans un communiqué.

« Nous avions commencé notre journée normalement, nous avons donné aux gorilles leur petit-déjeuner et avons commencé nos tâches habituelles de nettoyage. Lorsque nous sommes retournés dans leur enclos, nous avons pu voir que Mjukuu (une femelle adulte) commençait à s’étirer et à s’accroupir, un signe qu’elle était en train d’accoucher », explique Kathryn Sanders, responsable de la section des primates au zoo de Londres.

« Dire que nous sommes heureux de cette naissance serait un énorme euphémisme », s’est-elle réjouie.

Cette sous-espèce de gorilles, présente dans les forêts tropicales d’Afrique centrale, est en grand déclin, victime de la chasse, de la destruction de leur habitat et de maladies comme le virus Ebola.

« Nous allons laisser du temps et de l’espace à la mère et au bébé pour se connaitre, et aux autres membres du groupe pour s’habituer à cette nouvelle présence. Ils sont aussi excités que nous et observent sans arrêt le bébé », a ajouté Kathryn Sanders.

Le père du bébé est un mâle appelé Kiburi, arrivé en novembre 2022 du zoo de Tenerife en Espagne, dans le cadre d’un programme de conservation et de reproduction de l’espèce.

Le personnel du zoo n’a pas pu encore confirmer le sexe de ce bébé gorille, qui reste depuis sa naissance accroché aux bras de sa mère.