La Corée du Sud a réussi le lancement d'une fusée à combustible solide et la mise en orbite d'un satellite ce lundi, dans le but d'accélérer l'acquisition de capacités spatiales de surveillance et de reconnaissance, alors que la Corée du Nord continue de poser des menaces à la sécurité, selon un communiqué publié par le ministère sud-coréen de la Défense.

Agence France-Presse