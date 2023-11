Des images diffusées par l'Institut polaire norvégien montrent un Boeing 787 de la compagnie Norse Atlantic Airways qui atterrit sur la banquise de l'Antarctique, une opération présentée comme une première pour un avion d'une telle taille dans la région.

Agence France-Presse

L'appareil, qui transportait 45 passagers, essentiellement des scientifiques, et 12 tonnes de matériel de recherche, s'est posé dans la région de la Terre de la Reine-Maud, où se trouve l'aérodrome « Troll » et une bande de 3000 mètres de long tracée directement sur la glace.

L'Institut polaire norvégien affirme que cette opération ouvre de nouvelles perspectives pour le transport à grande échelle dans la région.

« Cela démontre notre capacité à réaliser des opérations de vol plus efficaces vers l'Antarctique en transportant un équipage scientifique/logistique plus important, plus de fret avec une empreinte environnementale plus faible », déclare Camilla Brekke, directrice de l'Institut polaire norvégien.