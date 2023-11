Utiliser des verres de contact n’est pas risqué si on suit les recommandations.

Chaque semaine, notre journaliste répond aux questions scientifiques de lecteurs.

Est-ce que les verres de contact augmentent le risque de maladies de l’œil ?

– Monic Michaud

Non, pas s’ils sont utilisés selon les recommandations du fabricant. Mais des problèmes peuvent survenir s’il y a des lacunes dans l’hygiène ou un port trop prolongé de lentilles cornéennes.

« Il n’y a généralement pas de problèmes », indique Guillermo Rocha, chef de l’ophtalmologie au Centre universitaire de santé McGill (CUSM). « Mais dans les interventions, il y a toujours des risques, des bénéfices et des solutions de rechange dont il faut discuter avec les patients. Ce n’est pas souvent fait avec les verres de contact. Il est donc important que les porteurs de verres de contact soient au courant de ces risques et bénéfices et des problèmes potentiels à long terme. »

Il faut d’abord nettoyer les lentilles selon les directives du fabricant, avec des solutions approuvées, selon le Dr Rocha. « Il peut y avoir des bactéries, des parasites [sur les lentilles]. Il ne faut pas, non plus, les porter dans une piscine ou une baignoire à remous. Ça peut générer des problèmes chroniques à la surface de l’œil. »

L’autre précaution importante est de ne pas porter les lentilles plus que recommandé.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE X DE GUILLERMO ROCHA Guillermo Rocha, chef de l’ophtalmologie au Centre universitaire de santé McGill

Il faut les [les lentilles] enlever la nuit et les remplacer régulièrement. Sinon on peut avoir des problèmes, en premier lieu une croissance anormale des vaisseaux sanguins. Guillermo Rocha, chef de l’ophtalmologie au Centre universitaire de santé McGill

Selon une étude publiée en 2021 dans Frontiers of Medicine par des ophtalmologistes italiens, 14 % des porteurs de verres de contact ont une telle croissance anormale des vaisseaux sanguins, qui crée des cicatrices devant être corrigées par des interventions mineures. La même étude italienne, que le Dr Rocha juge pertinente, citait des statistiques américaines selon lesquelles entre 10 % et 30 % des porteurs de verres de contact ont ce problème. Les 14 000 sujets de l’étude italienne avaient en moyenne 51 ans.

Un port trop prolongé des verres de contact peut aussi mener à des problèmes à l’endothélium, soit à l’intérieur de la cornée. « En général, porter trop longtemps chaque jour ses verres limite l’apport en oxygène dans l’œil », explique M. Rocha.

Certaines populations peuvent avoir des risques accrus de problèmes d’endothélium liés aux verres de contact, selon plusieurs études. Les Asiatiques sont particulièrement étudiés. Une étude publiée en mai dernier dans Scientific Reports a rapporté des problèmes précurseurs de l’endothélium chez la moyenne des porteurs de verres de contact, le risque augmentant avec la durée du port des lentilles. Le Dr Rocha estime aussi cette étude pertinente.