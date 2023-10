La Lune passe entre la Terre et le Soleil lors d’une rare éclipse de Soleil « en anneau de feu », samedi 14 octobre 2023, dans le parc national de Bryce Canyon, en Utah.

PHOTO RICK BOWMER, ASSOCIATED PRESS

Une éclipse et un « cercle de feu » éblouissent des millions de personnes

(Montréal) Des applaudissements ont éclaté lorsque de brèves éclaircies ont permis à la centaine de personnes réunies sur le site d’un observatoire astrophysique près de Victoria, en Colombie-Britannique, d’avoir un aperçu de l’éclipse solaire partielle qui s’est déroulée samedi.

La Presse Canadienne

Calvin Schmidt, un employé des Amis de l’Observatoire fédéral d’astrophysique, situé à Saanich, affirme que du brouillard et des nuages étaient présents pendant la majeure partie de la matinée sur le site au sommet de la montagne, mais qu’il y a eu des moments où le ciel s’est éclairci et où l’éclipse partielle était visible.

M. Schmidt dit que ces moments de splendeur solaire valaient la peine d’attendre, même si certains rapports indiquent que le ciel était presque totalement dégagé dans certaines parties de Victoria, donnant aux résidants une vue soutenue de l’éclipse partielle.

Les résidants du sud-ouest de la Colombie-Britannique se trouvaient dans le meilleur endroit au Canada pour observer l’éclipse solaire.

L’évènement est connu sous le nom d’éclipse en « cercle de feu », où la lune passe devant le soleil, mais ne le recouvre pas complètement, laissant un rebord de feu autour de la lune sombre.

Environnement Canada prévoyait des nuages et des averses dans une grande partie du sud-ouest de la Colombie-Britannique, où la lune bloquera 70 à 80 % du soleil.

Cette éclipse partielle a aussi été visible au Québec « entre 12 h 11 et 14 h 23 », a indiqué la Société d’astronomie du Planétarium de Montréal (SAPM) sur son site web.

« À Montréal, le Soleil sera éclipsé à un maximum de 17 % lors du maximum de l’éclipse à 13 h 17. Cependant ailleurs au Canada le maximum pourra être de 79 % », y précisait-on.

L’éclipse partielle a également offert un spectacle impressionnant pour certaines régions de l’ouest des États-Unis. Elle a parcouru l’Oregon, le Nevada, l’Utah, le Nouveau-Mexique et le Texas, ainsi qu’une partie de la Californie, de l’Arizona et du Colorado. Elle traversera ensuite la péninsule du Yucatan au Mexique, le Belize, le Honduras, le Nicaragua, le Costa Rica, le Panama, la Colombie et le Brésil.

PHOTO LM OTERO, ASSOCIATED PRESS L’éclipse solaire annulaire est vue depuis Richardson, au Texas.

Observation d’une éclipse de façon sécuritaire

« Lors d’une éclipse solaire, il est primordial de porter des lunettes filtrantes conçues pour l’observation d’éclipses (norme internationale ISO 12 312-2). De simples lunettes de soleil ne conviennent pas et ne protègent pas convenablement les yeux pour ce type d’observation », rappelle l’Agence spatiale canadienne.

« Il ne faut pas regarder le Soleil directement sans protection adéquate, sinon cela peut entraîner de graves problèmes allant jusqu’à la perte partielle ou totale de la vue », prévient l’ASC.

À défaut d’avoir des lunettes adéquates avec le filtre nécessaire, l’ASC montre sur son site web comment fabriquer un filtre adéquat à l’aide d’une boîte.

La prochaine éclipse du Soleil totale sera visible au Canada le 8 avril prochain. La bande d’ombre du maximum de l’éclipse balaiera alors le Mexique, les États-Unis et l’est du Canada. Cette fois, ce sera les Canadiens de certaines parties de l’Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador qui auront le meilleur point de vue.