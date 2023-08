Selon Yoshua Bengio

Des ordinateurs aussi intelligents que des humains d’ici 20 ans

S’il croyait auparavant qu’il faudrait encore des décennies et même un siècle pour voir l’intelligence artificielle (IA) égaler la conscience humaine, le Montréalais et sommité mondiale en la matière Yoshua Bengio considère maintenant qu’un tel développement pourrait survenir d’ici 20 ans, et même moins.