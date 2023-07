Chaque semaine, notre journaliste répond aux questions scientifiques de lecteurs

Est-il vrai que la production de batteries nécessite beaucoup d’eau à cause de leur lithium ? Nancy Gélinas

Oui, mais tout dépend du mode d’extraction du lithium et de l’endroit où c’est fait.

« L’extraction du lithium peut affecter les nappes d’eau souterraine », explique l’écologiste Alissa Kendall, de l’Université de Californie à Davis (UCD), qui a publié en janvier un rapport établissant des pistes pour réduire les activités minières liées à l’électrification des transports.

Il existe trois grandes méthodes pour extraire le lithium nécessaire aux batteries des voitures électriques.

PHOTO TIRÉE DU SITE DE L’UNIVERSITÉ DE CALIFORNIE À DAVIS Alissa Kendall, écologiste

On peut pomper de la saumure souterraine riche en minéraux vers la surface et laisser s’évaporer l’eau, ou alors extraire le lithium de rocs qui en contiennent beaucoup. Il existe aussi une technologie émergente où on renvoie la saumure dans les réservoirs souterrains après en avoir extrait le lithium. Alissa Kendall, écologiste à l’Université de Californie à Davis

Les problèmes environnementaux liés à l’évaporation de la saumure riche en lithium sont amplement documentés au Chili, où cette industrie a lieu dans le désert de l’Atacama. Le Chili est le deuxième producteur mondial de lithium, avec 26 000 tonnes en 2021.

PHOTO TIRÉE DU SITE DE L’INSTITUT D’ÉTUDES GÉOLOGIQUES DES ÉTATS-UNIS Des bassins d’évaporation de lithium au Chili

« Quand on pompe la saumure, on peut affecter des aquifères voisins qui, eux, contiennent parfois de l’eau potable, dit Mme Kendall. Et surtout, on introduit de l’eau dans un écosystème très sec. » L’Atacama est un désert depuis 150 millions d’années.

Une étude récente, publiée en 2021 dans PNAS par des biologistes de l’Université pontificale catholique du Chili, avance que des plantes résistantes à la sécheresse du désert de l’Atacama pourraient être croisées avec des variétés agricoles pour augmenter leurs défenses face aux changements climatiques. Selon Mme Kendall, l’évaporation de l’eau liée à la production de lithium pourrait affecter ces plantes, uniques au monde.

L’extraction du lithium de rocs solides présente les mêmes problèmes environnementaux, notamment l’utilisation d’eau de lavage, que les autres activités minières. « Dans les régions où il manque d’eau, ça peut être un problème », dit la chercheuse californienne. Cette approche est notamment utilisée en Australie, premier producteur mondial de lithium avec 55 000 tonnes en 2021. « Beaucoup de régions en Australie manquent d’eau », souligne Mme Kendall.

Technologie prometteuse

Une technologie émergente de repompage de la saumure vers les aquifères, après extraction du lithium, pourrait atténuer les problèmes environnementaux de l’industrie. « L’extraction du lithium est alors faite avec une membrane, ce qui limite le niveau d’évaporation nécessaire », dit Mme Kendall.

Pour le moment, cette technologie n’est utilisée qu’au Chili, par la société américaine Livent. À une différence près : Livent n’utilise pas de membrane, mais recueille la vapeur d’eau pour la réinjecter dans l’aquifère.

« Même quand la technologie de la membrane sera prête, il faudra tout de même nettoyer les membranes avec de l’eau avant de les réutiliser », dit Mme Kendall.

Le rapport de Mme Kendall propose de plutôt viser une réduction du transport par voiture individuelle. « Si on remplace toutes les voitures à essence par des voitures électriques, on continue à avoir des problèmes de développement durable. C’est peut-être mieux que d’utiliser des carburants fossiles, qui nécessitent aussi de l’eau pour leur extraction, mais ça n’est pas soutenable à long terme. »