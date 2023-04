Quelques milligrammes de toute l’actualité scientifique de la semaine.

Les chevaux précoloniaux

Des chercheurs américains et français ont réussi à concilier le savoir traditionnel des autochtones des Grandes Plaines américaines et la génétique moderne. Les Lakotas, les Comanches et les Pawnees estiment que la chasse à cheval a toujours fait partie de leur mode de vie, même s’il n’y avait pas de chevaux en Amérique avant l’arrivée des Européens. Dans Science à la fin de mars, des paléontologues des universités du Colorado et de Toulouse révèlent que les chevaux de ces tribus descendent de chevaux espagnols du début du XVIe siècle. Quand les Américains sont arrivés dans la région 200 à 300 ans plus tard, la chasse à cheval était donc bien établie.

Quiz

Quelle nouvelle espèce animale s’est révélée vulnérable à la grippe aviaire ?

PHOTO TIRÉE DU SITE DU CONSEIL DES RESSOURCES NATURELLES DU MAINE Des phoques sur une plage rocheuse du Maine

Le phoque. Plus de 330 phoques sont morts en juin et juillet derniers, en Nouvelle-Angleterre, de la grippe aviaire H5N1 qui frappe le monde depuis quelques années. C’est le premier mammifère marin qui se révèle susceptible d’attraper la grippe aviaire, qui a touché des élevages de furets, des ours et de nombreux oiseaux marins, source probable de la contamination des phoques. Plus de 6,5 millions d’oiseaux d’élevage sont morts ou ont dû être abattus à cause de la grippe aviaire au Canada en 2022. L’étude de l’Université Tufts, en banlieue de Boston, a été publiée à la mi-mars dans la revue Emerging Infectious Disease.

Le chiffre

1 mois

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA FORÊT NATIONALE DE SHAWNEE La forêt nationale de Shawnee, dans le sud de l’Ohio

C’est l’allongement de la durée de croissance annuelle des arbres en Ohio après un siècle de réchauffement de la planète, selon une étude publiée à la mi-mars dans la revue PLOS One. Les climatologues de l’Université d’État de l’Ohio ont déniché des observations détaillées d’un fermier de Wauseon, dans le nord de l’État, qui a noté le début et la fin du feuillage entre 1883 et 1912. La chute des feuilles survient maintenant un mois plus tard en moyenne.

Les mystères de Mercure

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA NASA Illustration de la sonde Messenger en orbite autour de Mercure

Mercure est la planète la plus petite du Système solaire, avec une taille 20 fois moindre que celle de la Terre, mais c’est aussi la deuxième pour la densité. Des chercheurs américains et français pensent comprendre comment la planète la plus proche du Soleil s’est formée, un phénomène qui intrigue les astronomes. S’appuyant sur les données de la sonde Messenger, qui a étudié Mercure de 2011 à 2015, ils expliquent que les planètes géantes (Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune) se sont formées beaucoup plus près de notre étoile, puis s’en sont éloignées en s’attirant l’une l’autre. Ce faisant, elles ont aggloméré la plupart des protoplanètes proches du Soleil. Ce ballet a aussi entraîné des collisions entre des protoplanètes qui ont effrité la croûte de Mercure, ce qui explique que son noyau représente 85 % de sa taille, comparativement à 50 % pour la Terre. L’étude a été publiée à la fin de mars dans la revue Icarus.

Le goût et l’asthme

PHOTO WIKIMEDIA COMMONS Des chercheurs israéliens envisagent d’utiliser les récepteurs du goût pour traiter l’asthme.

Les récepteurs du goût pourraient être mis à contribution dans la lutte contre l’asthme, selon une nouvelle étude israélienne. À la mi-mars, dans le Journal of Medicinal Chemistry, les immunologues de l’Université hébraïque de Jérusalem ont présenté une molécule qui active les récepteurs du goût situés dans les voies respiratoires. Ces récepteurs agrandissent la taille des voies respiratoires.