Quelques milligrammes de toute l’actualité scientifique de la semaine.

De l’espoir pour les débris spatiaux

L’Agence spatiale européenne (ESA) a testé avec succès en janvier une technologie de rentrée accélérée des satellites en fin de vie. Le Système de désorbitage par augmentation de la traînée (ADEO) a été testé sur une plateforme de lancements de cubesats Ion de la société italienne D-Orbit. La voile de 3,6 mètres cubes d’ADEO, qui était contenue dans un cubesat de 10 cm, va augmenter l’interaction avec l’atmosphère terrestre, très ténue à 340 km d’altitude, et terminer le désorbitage de la plateforme Ion en quelques mois plutôt que plusieurs années. Une voile ADEO de 100 m⁠2 est prévue pour les satellites plus gros qu’Ion. Plus un satellite en fin de vie reste longtemps en orbite, plus le risque de collision et de création de débris spatiaux augmente.

Quiz

Quelle victoire Jupiter a-t-il récemment remportée contre Saturne ?

IMAGE TIRÉE DU SITE DE L’INSTITUT CARNEGIE Illustration des trajectoires des lunes de Jupiter

Il a repris la première place au palmarès du plus grand nombre de lunes. Saturne a 83 lunes et jusqu’au début de l’année, Jupiter n’en comptait que 80. Mais début février, des astronomes de l’observatoire Smithsonian à Boston ont identifié 12 nouvelles lunes joviennes, portant le total à 92.

Le chiffre

PHOTO TIRÉE DU SITE DE SETI Le réseau de télescopes Allen du SETI dans le nord de la Californie

8

C’est le nombre de signaux extraterrestres potentiels qu’a identifiés un algorithme d’intelligence artificielle à partir des observations de 820 étoiles. Ce projet d’astronomes de l’Université de Toronto, publié fin janvier dans Nature Astronomy, montre l’impact que peut avoir l’IA pour la recherche de la vie extraterrestre. Les chercheurs torontois, qui ont travaillé avec le célèbre centre américain SETI (recherche d’intelligence extraterrestre), vont maintenant surveiller ces étoiles pour vérifier si l’un des huit signaux intrigants se reproduit.

Le cancer et les aliments ultratransformés

PHOTO WIKIMEDIA COMMONS Les aliments ultratransformés augmentent le risque de cancer.

Les aliments ultratransformés augmentent le risque de cancer, selon une nouvelle étude britannique. Les épidémiologistes du Collège impérial de Londres ont calculé qu’une personne dont le régime est composé à 30 % d’aliments ultratransformés – comme les boissons gazeuses, les céréales sucrées ou le pain tranché commercial – a 2 % plus de risques d’avoir un cancer et 6 % plus de risques d’en mourir, par rapport à une personne qui limite à 20 % de son régime la consommation d’aliments ultratransformés. Les chercheurs londoniens, qui publient leur analyse fin janvier dans la revue eClinicalMedicine, ont analysé les dossiers de 200 000 Britanniques suivis pendant 10 ans.

Les échecs et la pollution

PHOTO WIKIMEDIA COMMONS Les joueurs d’échecs d’Honoré Daumier, peint entre 1863 et 1867

Des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology ont démontré de manière inattendue l’effet de la pollution sur le cerveau. Ils ont analysé la performance de 121 joueurs d’échecs dans 3 tournois nationaux récents en Allemagne, durant lesquels le taux de pollution atmosphérique était mesuré. Le taux de particules fines PM2,5 variait entre 14 et 70 microgrammes par mètre cube, ce qui est semblable à la pollution montréalaise. À chaque augmentation de 10 microgrammes par mètre cube, la probabilité qu’un joueur fasse une erreur augmentait de 2 % et la probabilité d’une erreur grave, de 11 %, écrivent les chercheurs bostoniens début février dans la revue Management Science.