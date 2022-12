Poids et vieillissement du cerveau. Dépistage de la fibromyalgie. Sommeil et cancer du sein. Les chercheurs québécois publient des centaines d’études qui font progresser notre connaissance du corps humain. Voici – dans le désordre – quelques-unes des plus marquantes publiées en 2022.

Des opioïdes inutiles ?

Les opioïdes à prendre à la maison après une intervention chirurgicale font plus de mal que de bien, selon une étude montréalaise. À partir d’une méta-analyse de 47 études, les physiologistes de l’Université McGill, qui ont travaillé avec des collègues ontariens et de l’Université de Montréal, ont découvert que la prescription d’opioïdes en externe n’était pas associée à une réduction de la douleur, mais plutôt à une hausse des effets secondaires comme des nausées. Les opérations examinées étaient mineures, surtout dentaires, ou modérées, notamment en orthopédie. Les ordonnances d’opioïdes aux convalescents sont aussi associées à un risque de dépendance à long terme, aux États-Unis. Cette étude a été publiée en juin dans le Lancet.

Les troubles du langage dès 2 ans

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE Des chercheurs de l’Université de Montréal ont trouvé une manière de détecter le trouble développemental du langage dès l’âge de 2 ans.

Le trouble développemental du langage se détectait chez les enfants à partir de 4 ou 5 ans. Des chercheurs de l’Université de Montréal ont trouvé une manière de le détecter dès 2 ans, en s’appuyant sur les informations suivantes : premiers mots, premières phrases, premiers pas, apprentissage de la propreté, alimentation autonome. Ce trouble, aussi appelé dysphasie, touche plus de 5 % de la population. Les résultats, tirés du suivi de 800 enfants, ont été publiés en août dans l’International Journal of Language and Communication Disorders.

Fibromyalgie et microbiote

PHOTO MELISSA GOLDEN, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Des chercheurs montréalais pensent avoir trouvé un outil pour diagnostiquer directement la fibromyalgie.

Il n’existe pour le moment aucun outil pour diagnostiquer directement la fibromyalgie. Des chercheurs montréalais pensent avoir trouvé la solution à ce problème : une signature bactérienne gastro-intestinale. Un traitement pourrait même être envisagé. En 2019, une première étude de l’équipe de l’Université McGill, en collaboration avec des collègues d’Israël et de l’Université de Montréal, a montré que la fibromyalgie était liée à des modifications du microbiote. C’est en mai, dans la revue Pain, qu’ils ont dit avoir trouvé une signature potentielle de la fibromyalgie dans le microbiote.

Il n’y a pas de faible pollution

PHOTO WIKIMEDIA COMMONS Les problèmes pulmonaires peuvent être aggravés par de la pollution très faible.

La pollution atmosphérique entraîne des problèmes pulmonaires, c’est bien connu. Mais les problèmes pulmonaires peuvent survenir même à des concentrations relativement faibles de pollution, comme on en observe au Canada, selon une étude de l’Université McGill. Un effet comparable – mais inverse – à celui des bronchodilatateurs est observé aux niveaux de pollution moyens des villes canadiennes. Les chercheurs de McGill, qui ont travaillé avec des collègues de l’Université Laval, ontariens et américains, ont en outre découvert que le resserrement des voies respiratoires doublait le risque d’obstruction pulmonaire chronique. Leurs résultats ont été publiés en mai dans l’American Journal of Respiratory and Critical Medicine.

Un cerveau plus jeune après la chirurgie bariatrique

PHOTO GETTY IMAGES La chirurgie bariatrique fait rajeunir le cerveau, selon des chercheurs de l’Université Laval.

La chirurgie bariatrique fait rajeunir le cerveau, selon des chercheurs de l’Université Laval. Sur la base d’images du cerveau de 32 patients, ils ont montré qu’un an après l’opération, leur cerveau avait rajeuni de trois ans. Deux ans plus tard, le rajeunissement était de plus de cinq ans. Les chercheurs, qui publiaient leurs résultats en octobre dans la revue NeuroImage, ont travaillé avec des collègues de McGill et de l’Université de Montréal.

Insomnie et cancer du sein

Les problèmes de sommeil augmentent la présence de molécules associées au cancer du sein, selon des chercheurs de l’Université Laval. Dans la revue Cytokine en septembre, ils montrent que l’insomnie et l’usage de somnifères augmentent la présence de ces molécules inflammatoires, mais seulement après la ménopause.

Des échocardiogrammes fœtaux inutiles

PHOTO WIKIMEDIA COMMONS Un échocardiogramme fœtal coûte deux à trois fois plus cher qu’une échographie.

Les échocardiogrammes fœtaux coûtent deux à trois fois plus cher qu’une échographie normale. Ces examens étaient envisagés pour détecter davantage de problèmes cardiaques graves avant la naissance, afin de faciliter un traitement hâtif ou de pratiquer un avortement. Les échocardiogrammes fœtaux n’augmentent malheureusement pas beaucoup la détection de ces problèmes, ont découvert des chercheurs de l’Université de Sherbrooke. Un demi-million de grossesses québécoises sur huit ans ont été étudiées, lors desquelles ont été notés 1500 problèmes cardiaques graves chez le fœtus. Seulement 1000 de ces cas ont été identifiés avant la naissance. L’échocardiogramme fœtal n’a joué un rôle important dans la détection que dans 20 de ces 1000 cas. L’étude, qui impliquait aussi des spécialistes du Centre universitaire de santé McGill (CUSM), de Sainte-Justine et de l’Université Laval, a été publiée en avril dans la revue Circulation : Cardiovascular Imaging.

Moins de médicaments

Un algorithme de déprescription automatique de médicaments inutiles n’a pas d’effet négatif sur la santé des patients, ont découvert des chercheurs du CUSM. Le programme Medsafer a été étudié chez 5700 patients âgés, hospitalisés dans 11 hôpitaux canadiens. Après 30 jours, aucune augmentation des rechutes ou des complications n’a été observée, par rapport à un groupe témoin. L’étude a été publiée en janvier dans le JAMA Internal Medicine.

PHOTO WIKIMEDIA COMMONS L’utilisation prolongée d’anti-inflammatoires pourrait entraîner des douleurs chroniques, selon une étude de biologistes de l’Université McGill.

Des douleurs après des anti-inflammatoires

L’utilisation prolongée d’anti-inflammatoires pourrait entraîner des douleurs chroniques, selon une étude de biologistes de l’Université McGill. Travaillant sur la souris, ils ont découvert que les anti-inflammatoires pourraient entraver un mécanisme de guérison de la douleur chronique, impliquant des molécules appelées neutrophiles. Leur découverte a été publiée en mai dans Science Translational Medicine.

Dépistage précoce de l’alzheimer

L’imagerie médicale pourrait permettre de dépister l’alzheimer chez des adultes ayant des antécédents familiaux mais asymptomatiques, selon une nouvelle étude du CUSM. La prédiction, sur la base de marqueurs d’imagerie médicale, a été faite deux à trois ans avant l’apparition d’un déficit cognitif léger, un précurseur de l’alzheimer. Les résultats ont été reproduits dans quatre cohortes indépendantes. L’étude, publiée en juillet dans JAMA Neurology, a été conduite avec des chercheurs du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM), des Instituts Douglas et Neuro et d’établissements des quatre coins du monde.