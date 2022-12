Des images de l’Institut américain de géophysique (USGS) datant du 1er décembre montrent les coulées de lave et les fissures éruptives du Mauna Loa, à Hawaii.

Agence France-Presse

Après 38 ans sans effusion, le Mauna Loa est entré en éruption dimanche soir.

En 1984, il avait vomi de la lave pendant 22 jours, produisant des coulées qui ont échoué à seulement sept kilomètres de la ville d’Hilo, située au nord-est du volcan.

Avec un sommet culminant à 4169 mètres, il est l’un des six volcans actifs de l’archipel d’Hawaii et a connu 33 éruptions depuis 1843. L’île principale de l’archipel abrite également un volcan légèrement plus haut par sa taille, le Mauna Kea - 4207 mètres.