La course mondiale pour trouver un vaccin contre la COVID-19 est retracée dans une nouvelle exposition au Science Museum (Musée des sciences) de Londres.

Agence France-Presse

L'exposition examine la réponse scientique à partir du moment où la pandémie a débuté jusqu’au déploiement massif des vaccins.

Elle a lieu près de deux ans après que la première personne au monde ait reçu une injection du vaccin Pfizer/BioNTech, après son approbation, le 8 décembre 2020, au Royaume-Uni.

« Ce qui est vraiment excitant dans cette exposition, c’est qu’elle est si pertinente pour la vie de tant de gens. Je ne pense pas que nous ayons jamais présenté une exposition où chaque personne qui en franchira l’entrée aura un lien personnel avec elle, explique Imogen Clarke, scénographe de l'exposition Injection d’espoir : la course pour un vaccin contre la COVID-19. La pandémie a touché toutes nos vies, et la vaccination, vous savez, des milliards de personnes dans le monde entier ont reçu des vaccins, alors nous voulons vraiment révéler les données scientifiques derrière ces vaccins et aider à répondre aux questions des visiteurs sur la façon dont ils ont été développés si rapidement.

« Nous étions vraiment désireux de raconter cette histoire contemporaine, mais aussi de la raconter d’une manière qui ressemble presque à une histoire historique, quoique très récente », ajoute Stewart Emmens, conservateur principal de l'exposition. Parce que nous recueillons des données sur la COVID-19 depuis le début de la pandémie, nous avons pu nous appuyer sur d’excellents documents pour les présenter au public. »