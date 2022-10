La NASA et SpaceX envisagent d’accroître la durée de vie du télescope Hubble

(Washington) La NASA et SpaceX vont étudier la faisabilité de l’octroi d’une mission à l’entreprise d’Elon Musk, dont le but serait d’envoyer le télescope Hubble vers une orbite plus élevée afin d’étendre sa durée de vie, a annoncé l’agence spatiale américaine jeudi.