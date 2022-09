La sonde DART de la NASA a réussi sa mission : frapper l’astéroïde Dimorphos pour dévier sa trajectoire. Une ingénieure québécoise était aux commandes du pilotage.

Mathieu Perreault La Presse

« J’ai versé une larme au dernier moment », a dit en conférence de presse Julie Bellerose, qui dirige l’équipe de navigation qui a orienté DART vers sa cible, un astéroïde de 160 mètres de diamètre qui est en orbite autour de Didymos, un plus gros astéroïde.

Mme Bellerose a eu des fleurs de ses collègues. « La navigation a été parfaite », a dit en conférence de presse Elena Adams, de l’Université Johns-Hopkins, ingénieure en chef de la mission. La tâche de Mme Bellerose et de son équipe de sept personnes était de donner les indications aux opérateurs de la sonde pour qu’ils touchent leur cible.

L’objectif de la mission Test de redirection d’un astéroïde double (DART) de la NASA est de mesurer de combien l’orbite de Dimorphos autour de Didymos aura changé après la collision.

L’orbite de 12 heures devrait changer d’au moins quelques minutes, au plus d’une demi-heure. Une série de télescopes terrestres et spatiaux scrutent l’astéroïde binaire Dimorphos-Didymos pour calculer l’impact de DART. Cette tactique pourrait être utilisée pour dévier un astéroïde menaçant la Terre.

La collision a aussi été filmée de près par un petit satellite italien, le CubeSat italien léger pour l’imagerie d’astéroïdes (LICIACube), qui a été éjecté de DART le 12 septembre. « Quarante minutes avant l’impact, nos collègues italiens nous ont indiqué qu’il ferait un passage trois heures plus tard pour bien capter le panache créé par l’impact », a dit en conférence de presse Ed Reynolds, astrophysicien de l’Université Johns-Hopkins, qui dirige la mission. Les premières images de LICIACube devraient être disponibles dans les prochains jours. Une sonde européenne, Hera, devrait inspecter de près Dimorphos en 2026 pour en avoir le cœur net.

17 mètres

Selon Mme Bellerose, l’objectif était de frapper Dimorphos dans une cible de 50 m de diamètre à son centre. Finalement, l’erreur par rapport au centre de Dimorphos était de 17 m, selon M. Reynolds. DART est plus petite qu’une voiture. Dimorphos est présentement situé à 11 millions de kilomètres de la Terre.

PHOTO NASA, FOURNIE PAR L’AGENCE FRANCE-PRESSE L’astéroïde Dimorphos juste avant qu’il soit frappé par la sonde DART de la NASA.

Mme Bellerose travaille depuis trois ans sur la navigation de la sonde lancée il y a dix mois. Auparavant, elle a planché sur trois missions japonaise, européenne et américaine vers des astéroïdes. Est-ce un hasard ? « Mon doctorat portait sur les astéroïdes », explique en entrevue avec La Presse celle qui a aussi travaillé sur la phase finale de la mission saturnienne Cassini, en 2017.

Mme Bellerose, qui a grandi à Montréal, a participé au dernier concours pour les astronautes de l’Agence spatiale canadienne en 2017. Elle est arrivée à la dernière étape, quand il ne restait qu’une trentaine de candidats. « Ça aurait été un grand déchirement de choisir entre mon rêve d’astronaute et ma carrière au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, dit-elle en entrevue. J’ai commencé à rêver d’être astronaute quand Julie Payette est allée dans l’espace, en 1998, quand j’étais adolescente. »

Amas de pierres

DART a foncé sur Dimorphos à 20 000 km/h à 19 h 14. Les images grandissantes de la cible ont été reçues sur Terre avec 38 secondes de délai. Des scènes de liesse dans le centre de contrôle de la NASA ont accueilli la fin des transmissions de DART.

Les premières données montrent que Dimorphos est un amas de pierres plutôt qu’un astéroïde dur, selon Carolyn Ernst, de Johns-Hopkins, qui est responsable de l’analyse des données de la collision. Elle pense que la collision aura créé un cratère de 10 à 20 mètres.

Comme la gravité est faible, ça prendra beaucoup de temps pour que le panache de la collision retombe. Carolyn Ernst, chercheuse scientifique à Johns-Hopkins

Jusqu’à récemment, les astéroïdes comme Dimorphos et Didymos étaient présumés être solides. Mais la mission japonaise Hayabusa en 2005 et la mission Osiris-Rex en 2020 ont montré que des astéroïdes qu’on pensait pleins sont en fait des agglomérations de roches.