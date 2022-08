La NASA en ordre de marche pour retourner sur la Lune

(Houston) « Je travaille ici depuis 37 ans, et c’est la chose la plus palpitante à laquelle j’ai jamais participé. » Rick LaBrode est directeur de vol à la NASA, et à la fin du mois, c’est sous sa responsabilité que se déroulera une mission spatiale historique : la première du programme devant marquer le retour des Américains sur la Lune.