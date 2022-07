Quelques milligrammes de toute l’actualité scientifique de la semaine

Les premiers vergers

La domestication des fruits est survenue pour la première fois il y a 7000 ans dans la vallée du Jourdain, selon des archéologues israéliens. Ils ont mis au jour, dans le site de Tel Tsaf, les restes d’oliviers et de figuiers, des silos et des preuves de commerce avec des régions aussi éloignées que le Caucase. Les chercheurs des universités Hébraïque et de Tel-Aviv, qui rapportent leurs résultats à la fin de mai dans Scientific Reports, sont certains qu’il s’agit d’arbres domestiqués parce que les variétés sauvages de figuiers et d’oliviers ne poussent pas dans la vallée du Jourdain.

Quiz

Quelle utilité vient d’être découverte pour les magnétars ?

IMAGE TIRÉE DU SITE DU CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE RADIOASTRONOMIQUE Illustration d’un magnétar

Ils pourraient servir d’horloge astrophysique en raison de leurs signaux très réguliers appelés « sursauts radio rapides » (FRB), selon des chercheurs montréalais. Dans Nature à la mi-juillet, ils décrivent comment le radiotélescope Chime, en Colombie-Britannique, a découvert le plus long FRB connu, FRB 20191221A, situé à un milliard d’années-lumière. Il dure 3 s, 1000 fois plus que le FRB moyen, et comprend des sursauts mineurs qui se répètent toutes les 0,2 s « comme un battement de cœur ».

Le chiffre

300 kg

PHOTO TIRÉE DU SITE DE FISHBIO La raie de 300 kg pêchée au Cambodge dans le Mékong en juin

C’est le poids d’une raie pêchée sur le Mékong au Cambodge à la mi-juin, un record depuis 50 ans, selon l’ONG Fishbio. C’est le signe que les grands poissons reviennent dans ce fleuve crucial pour l’Asie du Sud-Est, après en avoir été chassés par l’érection de 140 barrages hydroélectriques ayant mené à une baisse du niveau d’eau au Cambodge jamais vue depuis 60 ans. Fishbio paie des pêcheurs pour noter les prises très grosses, qui sont ensuite relâchées dans le fleuve.

Un bébé mammouth momifié découvert au Yukon

PHOTO FOURNIE PAR LE GOUVERNEMENT DU YUKON Le bébé mammouth Nun Cho Ga

PHOTO FOURNIE PAR LE GOUVERNEMENT DU YUKON Le bébé mammouth Nun Cho Ga 1 /2



Un bébé mammouth momifié vient d’être découvert au Yukon, a annoncé le gouvernement de ce territoire. Il s’agit de la momie de mammouth la plus complète jamais trouvée en Amérique du Nord, voire dans le monde entier, ont indiqué des paléontologues de l’Université de Calgary. Nommée Nun Cho Ga, ou « Gros bébé animal », par la Première Nation déné voisine, Trʼondëk Hwëchʼin, la momie de 1,4 m a été découverte le 21 juin à 5 m de profondeur dans une mine d’or. L’animal a été enterré il y a 30 000 ans. Un bébé mammouth presque intact a été trouvé en 2007 en Sibérie, selon les chercheurs albertains qui ont travaillé à cet endroit.

Le James Webb menacé par les micrométéorites

IMAGE TIRÉE DU SITE DE LA NASA Image des miroirs du télescope James Webb avant (à gauche) la collision de mai et après

Les dommages causés en mai par une micrométéorite au télescope spatial James Webb sont plus importants que prévu, selon un rapport dévoilé à la mi-juillet par la NASA. L’impact avait été rapporté en juin, mais était jugé mineur. La nouvelle analyse montre qu’il a augmenté de cinq fois l’imprécision du miroir touché. Cette erreur peut toutefois être compensée par une réorientation des 17 autres miroirs. Le récent rapport juge que le risque d’une telle collision, auparavant estimé à un tous les deux ans, avec une collision plus petite par mois, est peut-être plus élevé que prévu, parce que le James Webb est situé à 1,5 million de kilomètres de la Terre, dont la haute atmosphère protège les satellites des micrométéorites. Il se pourrait que le James Webb doive être réorienté périodiquement pour plus de protection.