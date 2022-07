Un squelette rare de dinosaure bientôt aux enchères

(New York) Un squelette complet de Gorgosaurus, une espèce de dinosaure cousin du T-Rex et ayant vécu il y a plus de 77 millions d’années, sera bientôt vendu aux enchères par Sotheby’s à New York, sur fond d’engouement des acheteurs pour ce type de reliques.