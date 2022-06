Les mystères de l’expansion bantoue

Entre le tiers et la moitié de la population de l’Afrique subsaharienne parle une langue bantoue. Pendant longtemps, on croyait que ce succès linguistique s’apparentait à l’attrait du latin autrefois – et de l’anglais maintenant. Des études génétiques montrent qu’il s’agit en fait d’une migration sans commune mesure dans l’Histoire, qui depuis 2000 ans a provoqué la disparition de dizaines de sociétés de chasseurs-cueilleurs.