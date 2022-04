Le robot mobile martien de la NASA, Perserverance, a utilisé son système de caméra pour filmer l'éclipse de soleil de Phobos, l'une des deux lunes de Mars.

Agence France-Presse

Il s'agit de l'observation de l'éclipse solaire de Phobos avec le plus grand zoom et la plus haute fréquence d'images jamais réalisée depuis la surface martienne.