L’un des premiers astronautes canadiens est décédé.

La Presse Canadienne

L’Agence spatiale canadienne a annoncé que Bjarni Tryggvason, qui faisait partie des six premiers voyageurs spatiaux canadiens, est décédé à l’âge de 76 ans.

Né à Reykjavik, en Islande, M. Tryggvason a grandi à Vancouver.

Il s’est joint au programme spatial canadien en 1983 et a effectué sa seule et unique mission à bord de la navette spatiale Discovery en 1997.

Au cours de cette mission de 12 jours, il a fait 189 orbites autour de la Terre, effectuant des expériences sur l’atmosphère et l’effet du vol spatial sur l’équipement de la navette.

Après avoir quitté le programme en 2008, il a repris l’enseignement à ce qui est maintenant l’Université Western.

En 2009, il a piloté une réplique du Silver Dart, le premier appareil plus lourd que l’air à voler au Canada.

Ses collègues du programme spatial se souviennent de lui comme d’un ingénieur et d’un inventeur méticuleux, et comme quelqu’un qui avait toujours une étincelle d’humour dans les yeux.

« Pilote, ingénieur, météorologue, chercheur, inventeur, professeur et astronaute, Bjarni a inspiré toute une génération de Canadiens et les a incités à voir grand et à viser les étoiles », a écrit l’Agence spatiale canadienne sur Twitter.

L’astronaute Chris Hadfield a dit avoir « perdu un bon ami ». « Astronaute pionnier, ingénieur génial, fier parent, inventeur, pilote d’essai. Un homme gentil, drôle et original », a-t-il confié.