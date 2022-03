Plus de 100 ans après avoir coulé, le voilier Endurance vient d’être retrouvé en Antarctique. Il est célèbre parce que son équipage a été sauvé après un voyage périlleux de son capitaine Ernest Shackleton en bateau de sauvetage.

Mathieu Perreault La Presse

À trois kilomètres de profondeur

L’Endurance a été retrouvé à 3000 mètres de profondeur par une expédition au début du mois de mars, deux mois seulement après le début de leur entreprise. Ses conditions de préservation sont excellentes, a annoncé la Fondation d’héritage maritime des Malouines, organisatrice de l’expédition Endurance22, dans un communiqué. Cette préservation exceptionnelle de l’épave de 1915 avait été prédite en 2013 par des chercheurs du Musée d’histoire naturelle de Londres, dans la revue Proceedings of the Royal Society B : Biological Sciences, parce que l’endroit où l’Endurance a coulé est un plateau où se trouvent très peu de sédiments et où – grâce aux courants marins, à la pénombre perpétuelle et au froid – il y a très peu de vers se nourrissant de bois.

PHOTO ESTHER HORVATH, VIA THE NEW YORK TIMES Les chercheurs Stefanie Arndt, à gauche, et Beat Rinderknecht prenant des mesures lors de la recherche d’Endurance

PHOTO FOURNIE PAR FALKLANDS MARITIME HERITAGE TRUST Pont arrière et roue du voilier Endurance dans la mer de Weddell, à l’est de la péninsule antarctique

L’expédition de 1915

L’objectif de l’Expédition impériale transantarctique de 1915 était de traverser le continent en passant par le pôle Sud, un exploit qui n’a finalement été réalisé qu’en 1958. Quelques années auparavant, en 1911, l’explorateur norvégien Roald Amundsen avait atteint le pôle Sud quelques semaines avant l’expédition britannique de Robert Scott. Ce dernier est mort sur le chemin du retour avec son équipage.

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Voilier Endurance

Le naufrage et les secours

Conçu au départ comme un yacht pour le tourisme arctique norvégien, l’Endurance était fait de bois très solide pour résister aux glaces. Mais cela n’a pas suffi et il a coulé en novembre 1915, six mois après avoir été emprisonné dans les glaces. Shackleton a alors établi un campement sur les glaces, espérant pouvoir marcher jusqu’à une île. En avril 1916, il a lancé ses canots de sauvetage et atteint l’île de l’Éléphant après cinq jours de navigation, avec ses 28 hommes d’équipage. Ensuite, il est parti avec quelques hommes sur un canot pour atteindre l’île de Géorgie du Sud, à 700 milles nautiques de là. Arrivé à destination, il a dû traverser l’île à pied pour atteindre le port de Stromness, une marche de 36 heures à travers montagnes et glaciers. De là, des secours sont partis récupérer le reste de l’équipage sur l’île de l’Éléphant en août 1916.

PHOTO GETTY IMAGES Le capitaine Ernest Shackleton

Le drone

L’expédition pour retrouver l’épave, planifiée depuis 20 ans, a d’abord été lancée en 2018, mais les drones qui étaient alors utilisés n’ont pas bien fonctionné. Cette fois, les chercheurs comptaient sur un drone fabriqué par la société suédoise Saab, le Sabertooth. Le drone a voyagé 160 km avant de trouver l’épave de l’Endurance, à moins de quatre milles nautiques de l’endroit où elle avait coulé.

PHOTO ESTHER HORVATH, VIA L’AGENCE FRANCE-PRESSE Drone fabriqué par la société suédoise Saab, le Sabertooth

Dans l’Arctique canadien

L’histoire n’est pas sans rappeler la découverte de l’Erebus et du Terror, deux navires de l’expédition de John Franklin dans l’Arctique qui avaient coulé en 1845. Les deux épaves ont été retrouvées en 2014 et 2016 dans de bonnes conditions de conservation.