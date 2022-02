Des archéologues péruviens ont présenté une partie des restes de 20 momies, dont 8 enfants âgés de 800 à 1200 ans qui ont été sacrifiés en offrande à un personnage d'élite d'un ancien complexe urbain à Cajamarquilla, dans la banlieue de Lima.

Agence France-Presse

L'équipe d'archéologues et de représentants de l'Université de San Marcos a trouvé, début février, six bottes funéraires d'enfants et la momie d'un personnage important.

La découverte a eu lieu près de la chambre funéraire, d'environ trois mètres de long et d'une profondeur de 1,40 mètre, où la momie de ce qui est maintenant présumé être un personnage important, a été trouvée en novembre.

Cajamarquilla est considérée comme une ville préhispanique qui a pu abriter entre 10 000 et 20 000 personnes sur une superficie totale de 167 hectares. Elle a été construite vers 200 avant J.-C. et a été occupée jusqu'en 1500.