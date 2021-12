Pinte, demi, jéroboam, magnum, gallons américains et impériaux. Les mesures de l’alcool sont bien mystérieuses. En cette saison bien arrosée, voici quelques-uns des secrets des verres et des bouteilles derrière le bar.

Mathieu Perreault La Presse

Pinte

Au Québec comme en Angleterre, les pintes ont 20 oz. Soit 568 ml. Mais en France, elles ont un demi-litre, système métrique oblige. Et aux États-Unis, elles font 16 oz, soit 473 ml. Les bouteilles de bière canadiennes et américaines font, elles, toutes deux 12 oz, mais dans le premier cas, cela équivaut à 341 ml, et dans l’autre à 355 ml. C’est que les onces ne sont pas les mêmes ici et chez l’Oncle Sam.

Le gallon de la reine Anne

La Grande-Bretagne a adopté le « système impérial » de mesures en 1824, soit après la Révolution américaine. Les États-Unis ont donc gardé leurs mesures antérieures, notamment le « gallon de la reine Anne », établi en 1707 dans le cadre d’une première tentative de systématisation des volumes. Le gallon impérial, utilisé au Canada, correspond à 4,55 L, contre 3,8 L pour le gallon américain. Pour compliquer le tout, il y a 160 oz dans un gallon impérial, mais seulement 128 oz dans le gallon américain. Comme dans les deux cas 1 gallon correspond à 8 pintes, on en arrive à des pintes de 20 oz au Canada et de 16 oz aux États-Unis.

La bière en France…

En France, les volumes de bière sont métriques… mais pas leurs noms. Un galopin correspond à 125 ml et un demi à 250 ml, alors que la pinte a des noms différents selon les régions (du moins pour les tenanciers attachés aux traditions) : véritable, sérieux, distingué et mini-chevalier. Le terme baron signifie parfois un demi-litre, parfois un litre. La seule mesure non métrique est la chopine, héritée de la royauté et provenant initialement d’Allemagne, qui vaut 568 ml. En Allemagne d’ailleurs, le verre d’un litre, encore couramment utilisé dans le Sud, se dit « Mass », ou « mesure »…

Pintes et bières PHOTO WIKIMEDIA COMMONS « Ein Mass Bier »… « une mesure de bière », soit un litre, dans le sud de l’Allemagne

Les Anglo-Saxons

Aux États-Unis, les bouteilles de bière de différents volumes ont des noms aussi variés que tallboy (16 oz comme la pinte), stovepipe (19,2 oz) et bomber (22 oz).

Le vin

La bouteille de vin standard a 750 ml, ce qui correspond grosso modo à un cinquième des anciens gallons anglais, une mesure courante (fifth) parce que facile à transporter, selon plusieurs sites vinicoles. Au-delà, on a le magnum (1,5 L), la marie-jeanne (2,25 L), et ensuite on tombe dans les noms bibliques, une coutume héritée de négociants champenois du XIXe siècle : jéroboam (3 L), mathusalem (6 L), balthazar (12 L) et nabuchodonosor (15 L), entre autres.

Différentes tailles de bouteilles de vin PHOTO WIKIMEDIA COMMONS La bouteille de vin standard a 750 ml, ce qui correspond grosso modo à un cinquième des anciens gallons anglais, une mesure courante.

Sources : Mel Magazine, Le Figaro, Office de tourisme de Munich, Cave SA