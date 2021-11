Quelques milligrammes de toute l’actualité scientifique de la semaine

Mathieu Perreault La Presse

Quiz

Q. Quel pépin les astronautes retournant sur Terre dans la capsule Crew Dragon ont-ils eu la semaine dernière ?

PHOTO FOURNIE PAR LA NASA La capsule Dragon arrimée à la station spatiale internationale lors de la visite d’un Dragon Cargo (à l’avant-plan) en septembre dernier.

R. Ils ont dû se passer des toilettes durant leur journée en orbite, avant de rentrer dans l’atmosphère terrestre. Une fuite des toilettes lors d’un précédent vol civil de la capsule (en septembre) avait été corrigée, mais les travaux n’avaient pas été faits sur la capsule amarrée depuis six mois à la Station spatiale internationale. Les astronautes ont donc dû faire leurs besoins dans une couche conçue pour les sorties spatiales longues et les décollages. La capsule Dragon s’est détachée de la station lundi peu après minuit et a touché terre mardi soir.

Le chiffre

3 millions

PHOTO FOURNIE PAR LA REVUE NATURE La rampe ayant permis aux Assyriens de conquérir Lakish

C’est le nombre de pierres utilisées en 701 avant Jésus-Christ par les Assyriens pour conquérir Lakish, cité du pays de Canaan, au sud-ouest de Jérusalem, selon des archéologues israéliens. Il s’agit de la seule trace physique des tactiques militaires assyriennes, même si leur empire a régné sur la région, de l’Iran à l’Égypte, pendant deux siècles. Les chercheurs de l’Université de Jérusalem ont décrit leurs fouilles début novembre dans l’Oxford Journal of Archeology.

Des algues pour les vaches

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Des études ont montré qu’ajouter des algues à la moulée des vaches permet de réduire la quantité de méthane produite par leur digestion de 80 %.

Les algues peuvent-elles réduire les émissions de méthane des vaches ? C’est la question à laquelle s’attaqueront deux essais dans des fermes irlandaises et britanniques, dans les prochaines années. À l’occasion de la COP26, ces projets impliquant en Grande-Bretagne les supermarchés Morrisons ont été annoncés pour montrer que la cible de réduction de 30 % des émissions de GES par l’industrie bovine d’ici 2030, adoptée par l’Union européenne et les États-Unis, est possible. Des études antérieures ont montré qu’ajouter des algues à la moulée des vaches permet de réduire la quantité de méthane produite par leur digestion de 80 %. Des composés présents dans les algues, les phlorotannins, inhibent le métabolisme des bactéries gastro-intestinales produisant du méthane.

Le japonais plus ancien que prévu

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE L’ancêtre de la langue japonaise serait né il y a 3000 ans.

Les langues « transeurasiennes », dont font partie le japonais, le coréen et le turc, sont nées dans le nord-est de la Chine il y a 9000 ans, plutôt qu’il y a 3000 à 4000 ans, selon une nouvelle étude allemande. Et ce sont des cultivateurs de millet, plutôt que des éleveurs nomades, qui auraient essaimé vers l’est et l’ouest pour donner naissance à ces langues modernes. Des chercheurs de l’Institut Max-Planck d’histoire humaine à Iéna, en Allemagne, qui ont travaillé avec des collègues d’une demi-douzaine de pays, expliquent dans Nature comment ils ont tiré cette conclusion en combinant des informations génétiques, archéologiques et linguistiques. L’ancêtre du coréen serait né il y a 6500 ans et celui du japonais, il y a 3000 ans.

Un premier dinosaure inuit

ILLUSTRATION FOURNIE PAR L’UNIVERSITÉ MARTIN-LUTHER DE HALLE-WITTEMBER Le dinosaure Issi saaneq a vécu au Groenland.

Un premier dinosaure qui a vécu seulement au Groenland a été identifié par des paléontologues danois et allemands. Il s’agit de Issi saaneq, un nom inuit signifiant « os froid ». Cet herbivore bipède de 10 m de haut a vécu il y a 214 millions d’années. Découverts en 1994, les deux crânes étaient au départ considérés comme appartenant à des platéosaures, genre ayant notamment vécu en Europe, ont expliqué les chercheurs de l’Université de Copenhague début novembre dans la revue Diversity.