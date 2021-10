Sciences

Amérique centrale

Une machoire de chien, indice d’une présence humaine il y a 12 000 ans ?

(San José) Une mâchoire découverte il y a plus de 30 ans pourrait être la clé prouvant que les chiens peuplaient l’Amérique centrale il y a 12 000 ans. Et s’il y avait un chien, il avait forcément un maître, ce qui changerait les connaissances actuelles, selon des chercheurs costariciens et mexicains.