Arrêter sa voiture pour aider une tortue à traverser. Cette campagne de l’organisme Conservation de la nature Canada a généré, depuis cinq ans, plus de 6000 observations de tortues au Québec. Des aménagements routiers plus sécuritaires pour nos amis à carapace verront le jour grâce à ce programme de science citoyenne.

Mathieu Perreault La Presse

Tunnels

Lors de l’élargissement de la route 175 vers Saguenay, entre 2006 et 2011, 33 passages fauniques ont été aménagés. « On peut en faire lors de réfections ou de constructions de routes », explique Caroline Gagné, directrice de programme à Conservation de la nature.

« On ne peut pas ouvrir une route pour mettre un tunnel pour les animaux seulement pour cette raison. Mais pour bien utiliser les moments de réfection propices pour faire des écopassages, on doit avoir des données sur les meilleurs lieux où les aménager. C’est là qu’interviennent les témoignages des citoyens. »

Depuis cinq ans, le programme de signalisation de tortues près des routes a permis de recueillir 6000 signalements, dont 500 en avril et mai dernier seulement, de la part de 3645 observateurs.

« Normalement, on la regarde de loin, pour ne pas la toucher, dit Mme Gagné. Quand c’est une route plus passante avec une limite de vitesse assez basse, on peut même arrêter la circulation le temps d’aider une tortue à traverser. »

Des aménagements plus simples, mais plus limités – comme des panneaux pour avertir de la présence de tortues ou des clôtures le long de segments routiers particulièrement problématiques – peuvent aussi être proposés sur la base des observations recueillies par Conservation de la nature. « On en voit beaucoup dans le corridor appalachien », souligne Mme Gagné.

Un exemple de l’importance des données pour bien situer les écopassages a fait l’objet d’une thèse de doctorat transmise par Mme Gagné à La Presse. Dans le parc national Kouchibouguac, au Nouveau-Brunswick, quatre écopassages n’ont pas permis de diminuer la mortalité des amphibiens le long des routes.

La chaleur de l’asphalte

PHOTO SIMON PELLETIER, FOURNIE PAR CNC Une tortue mouchetée

PHOTO FOURNIE PAR CNC Une tortue serpentine

PHOTO RYAN M. BOLTON, FOURNIE PAR CNC Une tortue géographique

PHOTO SIMON PELLETIER, FOURNIE PAR CNC Une tortue mouchetée

PHOTO FRÉDÉRICK LELIÈVRE, FOURNIE PAR CNC Une tortue des bois

PHOTO YOHANN DUBOIS, FOURNIE PAR CNC Une tortue peinte











L’un des problèmes avec les tortues, c’est qu’elles aiment la chaleur emmagasinée par l’asphalte et par le gravier de l’accotement.

Selon un mémoire de maîtrise récent envoyé à La Presse par Mme Gagné, 16 % du territoire des États-Unis et plus de 20 % du territoire européen est situé à moins de 100 mètres d’une route, ce qui rend cette faiblesse des tortues problématique pour leur survie.

C’est que plusieurs espèces ont une reproduction très lente, devenant matures sexuellement à plus de 20 ans, avec un taux de survie des œufs inférieur à 5 %. La mort d’une tortue adulte est donc un revers important pour la survie d’une population.

En 2010, une automobiliste, Emma Czornobaj, s’est arrêtée sur l’autoroute 30 pour aider des canards à traverser. Peu après, un motocycliste a percuté sa voiture et est mort sur le coup, tout comme sa fille qui était passagère de la moto. Mme Czornobaj a été condamnée à une peine de prison et son permis a été suspendu pour 10 ans.

La campagne pour les tortues risque-t-elle de produire des accidents similaires ? « Non, parce que nous disons aux gens de s’arrêter sur l’accotement s’ils le peuvent, et c’est interdit sur les autoroutes, dit Mme Gagné. On leur dit de penser à leur sécurité en priorité. »