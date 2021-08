Sciences

Irak

Un juteux trafic d’antiquités, alimenté par la corruption et l’insécurité

(Bagdad) S’offrir une tablette en argile vieille de plus de 3000 ans avant notre ère est relativement facile et bon marché via internet, au risque d’alimenter le trafic d’antiquités dans un Irak miné par l’insécurité et la corruption.