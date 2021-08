Quelques milligrammes de toute l’actualité scientifique de la semaine

Éric-Pierre Champagne La Presse

Le système de défense des tomates

PHOTO ARMAND TROTTIER, ARCHIVES LA PRESSE Lorsque des tomates sur un plant sont attaquées par des insectes, c’est tout un système de défense qui se met en place.

Lorsque des tomates sur un plant sont attaquées par des insectes, c’est tout un système de défense qui se met en place pour réagir à la menace. Semblable au système nerveux chez l’homme, un signal électrique est envoyé à tout le plant. Des réactions chimiques sont alors déclenchées : du peroxyde d’hydrogène est notamment relâché, ce qui permet de combattre les infections microbiennes. Voilà le constat fait par des chercheurs de l’Université Pelotas, au Brésil, qui ont voulu vérifier si ce mécanisme, qu’on connaissait déjà pour les feuilles d’un plant, s’appliquait également aux fruits. Ils ont donc étudié des plants de tomates cerises. Des électrodes ont été placées sur les fruits, qui ont été exposés à des chenilles. L’équipe a constaté que l’activité électrique changeait constamment selon les circonstances et que lorsqu’un fruit était attaqué, du peroxyde d’hydrogène était relâché sur les autres tomates et les feuilles du plant. L’étude a été publiée dans la revue Frontiers in Sustainable Food Systems.

Quiz

Les énergies vertes créeront-elles plus d’emplois que l’industrie fossile ?

PHOTO NORM BETTS, BLOOMBERG NEWS Actuellement, 80 % des emplois du secteur de l'énergie sont dans les énergies comme le pétrole, le charbon ou le gaz.

Un discours souvent entendu pendant la dernière campagne électorale américaine, c’est que les ambitions climatiques de Joe Biden allaient conduire à de nombreuses pertes d’emplois dans le secteur des énergies fossiles. Or, si le déclin des énergies polluantes entraînera des pertes d’emplois, les énergies vertes permettront d’en créer encore plus. Une étude menée par un chercheur de l’Université de la Colombie-Britannique a calculé qu’en mettant en place les moyens nécessaires pour contenir le réchauffement à 2 degrés ou moins, le secteur de l’énergie compterait 8 millions de travailleurs de plus en 2050, passant de 18 à 26 millions d’employés. Ainsi, en 2050, les énergies renouvelables accapareraient 84 % des emplois, contre 11 % pour les énergies fossiles et 5 % pour le nucléaire. Actuellement, 80 % des emplois sont dans les énergies comme le pétrole, le charbon ou le gaz. L’étude a été publiée dans le journal One Earth.

Le chiffre

PHOTO TONY GUTIERREZ, ASSOCIATED PRESS Jeff Bezos (à droite), fondateur d’Amazon

212

C’est le nombre de minutes consacrées au vol spatial du milliardaire Jeff Bezos par les émissions matinales de NBC, ABC et CBS aux États-Unis, selon une compilation effectuée par Media Matters, un organisme sans but lucratif qui analyse la couverture médiatique au sud de la frontière. Or, selon Media Matters, cette couverture représente 84 % de tout le temps d’antenne consacré par ces mêmes émissions à la crise climatique pendant l’année 2020, soit un total de 267 minutes.

Des obstacles qui réduisent les accidents

PHOTO JEAN-PIERRE CLATOT, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Des obstacles ou du mobilier urbain installés dans les rues les rendent plus sécuritaires pour les piétons.

Des obstacles ou du mobilier urbain installés dans les rues permettent de réduire de moitié le nombre de blessures provoquées par des accidents d’auto. Ces mesures sont même deux fois plus efficaces qu’une réduction de la vitesse maximale à 30 km/h, ont découvert des chercheurs anglais dont les travaux ont été publiés dans le journal Findings. Ce sont les piétons et les passagers à bord des voitures qui ont bénéficié le plus de ces aménagements en matière de sécurité dans les rues de Londres. Les cyclistes aussi, mais dans une proportion moins grande.

Les très grands arbres capturent beaucoup de carbone

Des chercheurs américains ont fait le constat que les plus grands arbres des forêts du nord-ouest des États-Unis stockaient une quantité phénoménale de carbone, malgré le fait qu’ils soient moins nombreux. Les arbres dont le tronc fait plus de 53 cm de diamètre comptent pour 2 à 3,7 % de la canopée de la région, mais capturent de 33 à 46 % du carbone stocké par ces forêts. L’étude publiée dans Frontiers in Forests and Global Change recommande d’accroître la protection de ces grands arbres, qui jouent un rôle prépondérant dans la lutte contre les changements climatiques. Elle s’inscrit également dans la foulée de nombreuses études qui rappellent l’importance des solutions dites naturelles face au réchauffement de la planète. Alors que de nombreux gouvernements s’engagent à planter des milliards d’arbres, l’une des solutions les plus simples consiste aussi à ne pas couper les arbres déjà existants.