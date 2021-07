Sciences

Croissance démographique

10 millions de Québécois en 2066

La pandémie n’a pas vraiment ralenti la croissance démographique du Québec, mais elle a plombé celle de l’île de Montréal et celle de Laval, selon un nouveau rapport de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ). Les dernières années ont vu une montée du nombre de résidents non permanents, comme les demandeurs de statut de réfugié et les étudiants étrangers, catégories dont l’évolution est plus difficile à prédire.