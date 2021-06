Sciences

Une maladie du cerveau qui déconcerte les experts

Une maladie neurodégénérative sème le désarroi dans la péninsule acadienne et dans la région de Moncton, au Nouveau-Brunswick. Jusqu'ici inconnue, la maladie, qui entraîne des pertes de mémoire, des spasmes et des hallucinations, a touché au moins 48 personnes et fait 6 morts. Le mystère demeure sur ses causes exactes.