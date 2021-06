En décembre, un troupeau de 15 les éléphants, y compris les mères avec leurs petits, ont quitté leur forêt tropicale natale dans le sud-ouest de la Chine et ont commencé à marcher vers le nord. Après 400 km, ils sont toujours en mouvement et à moins de 100 km de la capitale provinciale de Kunming, une distance qu’un éléphant adulte peut parcourir en une journée.

La Presse

Sur le chemin, le troupeau s’est promené dans les villages et les villes, et sur les autoroutes métropolitaines et les routes principales, ignorant les sirènes de la police. Les résidents regardent les scènes depuis la sécurité de leurs appartements, et les médias suivent l’itinéraire du troupeau, qui a causé au moins 400 incidents provoquant des dommages évalués à 1 million de dollars.

Les experts ne savent pas pourquoi le troupeau a décidé de se déplacer. Chaque troupeau d’éléphants est différent — certains sont plus aventureux que d’autres — et il semble que ce groupe en particulier soit à l’aise en milieu urbain en présence d’humains.

Mais la chercheuse Becky Shu Chen pense que le troupeau était peut-être devenu craintif et pouvait maintenant être poussé par le stress et la panique.

Leur habitat s’est rapidement urbanisé et a été fragmenté en parcelles de forêt coincées entre les routes, les villages, les villes et les champs. Maintenant, la forêt restante est strictement protégée, tout comme les éléphants. Ils ont aussi moins peur des gens et préfèrent déjà les terres agricoles à la forêt.

La population d’éléphants chinois, tout près de l’extinction il y a 20 ans, est passée de 140 individus à 300 cette année. Ils n’ont peut-être plus les ressources pour se nourrir dans les espaces limités des réserves naturelles.

D’où l’attrait des villes.