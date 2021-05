Une étude qui vient d’être publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences a permis de constater une baisse des accidents de 24 % après l’arrivée de populations de loups dans certains comtés du Wisconsin.

Quelques milligrammes de toute l’actualité scientifique de la semaine

Éric-Pierre Champagne

La Presse

Moins d’accidents grâce aux loups

Chaque année au Wisconsin, près de 20 000 automobilistes sont victimes d’une collision avec un cerf, pour une moyenne de 477 blessés et 8 morts sur les routes. Or, une étude qui vient d’être publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences a permis de constater une baisse des accidents de 24 % après l’arrivée de populations de loups dans certains comtés de l’État. Ce n’est pas tant la prédation comme telle que la peur des loups qui a permis de réduire considérablement le nombre de cerfs à proximité des routes, ont conclu les chercheurs de l’Université Weysleyan, au Connecticut. Ceux-ci ont aussi estimé que les loups ont permis à l’État du Wisconsin d’économiser 10,9 millions de dollars en compensations qui auraient autrement été versés après une collision avec un cerf.

Quiz

Q. A-t-on trouvé une espèce de tortue disparue aux Galapagos ?

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Tortue terrestre géante des Galapagos

R. L’Équateur a confirmé après des analyses ADN que la tortue géante découverte en 2019 dans l’archipel des Galapagos appartient bien à une espèce que les experts pensaient éteinte depuis plus d’un siècle. Afin de déterminer précisément son espèce, une équipe de généticiens de l’université américaine de Yale a comparé l’ADN de cette tortue femelle trouvée dans l’île de Fernandina avec celui d’un mâle, le dernier répertorié aux Galapagos, en 1906. Ce spécimen est aujourd’hui une pièce de musée et appartient à l’Académie des sciences de Californie. Des gardes du parc national et des scientifiques préparent une expédition dans l’île de Fernandina pour y rechercher d’autres spécimens de Chelonoidis phantasticus. (Avec l’AFP)

Santé mentale et changements climatiques

PHOTO JAE C. HONG, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Les incendies, inondations et sécheresses minent la santé mentale.

Les changements climatiques risquent d’avoir un impact sur la santé mentale de plus en plus de gens, préviennent des chercheurs du Collège impérial de Londres. Ils toucheront plus particulièrement les populations les plus défavorisées, qui seront plus vulnérables aux évènements extrêmes : incendies, inondations, sécheresses, par exemple. Certains évènements entraîneront des traumatismes importants ou encore, le stress provoqué par l’incertitude face à l’avenir augmentera les dépressions et l’anxiété. Le sujet est pourtant peu étudié, ont constaté les chercheurs, alors que seulement 1 % des 54 000 études médicales portant sur les changements climatiques entre 2010 et 2020 abordaient les enjeux de santé mentale.

Le chiffre

13 400

La plus ancienne guerre qu’on a pu répertorier à ce jour remonte à il y a 13 400 ans. Des chercheurs français viennent d’analyser les ossements de 61 personnes trouvés au Soudan et ont constaté des blessures et fractures qui sont probablement le résultat de nombreux conflits, probablement exacerbés par une période de variation climatique importante. Ces combats se seraient donc produits avant même l’invention de l’agriculture, qui est apparue il y a environ 11 000 ans. Ces populations étaient donc probablement des chasseurs-cueilleurs. Rappelons que beaucoup de conflits ont commencé à émerger avec la venue de l’agriculture et du mode de vie sédentaire plutôt que nomade.

Des arbres plus efficaces pour absorber le carbone ?

PHOTO ANDREW TESTA, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Forêt du parc national du Northumberland, au Royaume-Uni

C’est le pari d’un organisme britannique, The Carbon Community, qui vient de démarrer une expérience pour vérifier l’efficacité de deux techniques censées augmenter la capacité des sols et des arbres à absorber le carbone. On a d’abord planté 25 000 arbres au pays de Galles pour lesquels on ajoutera au sol des champignons mycorhiziens et des microbiotes fécaux récoltés dans une forêt mature. L’objectif est d’accélérer la croissance des arbres. On ajoutera également de la poussière de roche de basalte, ce qui permet d’augmenter la capacité d’absorption de carbone du sol.