Sa mission ne devait durer qu’un mois. Mais finalement, l’hélicoptère martien Ingenuity accompagnera le rover Perseverance dans son exploration de la planète rouge. Pendant ce temps, une mission chinoise est également atterrie sur Mars, le 14 mai dernier.

Mathieu Perreault

La Presse

Atterrir ailleurs

Le cinquième et dernier vol du programme de test d’Ingenuity, le 7 mai dernier, comportait une nouveauté : il a atterri à un site différent de son lieu de décollage, 129 m plus loin. Cette tentative était prévue, mais les ingénieurs de la NASA n’étaient pas certains qu’Ingenuity serait capable de sélectionner avec ses caméras un endroit sûr pour atterrir. Ce succès confirme la validité du plan de la NASA : continuer à se servir d’Ingenuity jusqu’en août. L’hélicoptère martien devait prendre sa retraite après son cinquième vol, alors que le rover Perseverance entame son long voyage sur la planète rouge, à la recherche d’échantillons de sol prouvant que la vie y a déjà existé.

Rôle d’éclaireur

Ingenuity servira d’éclaireur à Perseverance. « Après avoir évalué les stratégies de Perseverance, nous avons conclu qu’Ingenuity pourrait servir dans cette nouvelle phase de la mission », a déclaré Lori Glaze, directrice de la division de science planétaire de la NASA, lors d’une conférence de presse le 30 avril. C’est qu’Ingenuity peut se déplacer 1000 fois plus vite que Perseverance, ce qui lui permettra de reconnaître le terrain et de s’assurer que le rover prend le chemin optimal. Ingenuity devrait voler toutes les deux ou trois semaines. Sa mission finira toutefois pour de bon en août, quand la mission de Perseverance se mettra sur pause en prévision du moment où le Soleil sera situé entre Mars et la Terre, à la mi-octobre. Cette configuration céleste bloque les communications.

PHOTO NASA, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE L’hélicoptère martien Ingenuity sous le rover Perseverance, le 30 mars dernier

Défaillances

Tout n’a pas été parfait dans les tests d’Ingenuity. Son premier vol a été retardé par une défaillance informatique qui l’empêchait de faire tourner ses pales assez rapidement pour décoller. Le bogue a été réparé, mais le problème s’est reproduit deux autres fois. La NASA a indiqué que la rustine informatique palliant le bogue fonctionnait 85 % du temps. Quand le problème survient, les ingénieurs réessaient, tout simplement, jusqu’à ce que le décollage soit possible.

39 échantillons

Perseverance a de la place pour 20 échantillons dans ses entrailles, mais transporte 39 cylindres. Quand Perseverance aura recueilli 20 échantillons, elle les déposera sur le sol martien dans un caisson de sécurité, qui sera ramassé par un autre rover qui arrivera sur Mars en 2028. Perseverance continuera son chemin et ramassera 19 autres échantillons (un cylindre de calibration des instruments a fait le voyage jusqu’à Mars et a été abandonné sur le lieu de l’atterrissage). Cet autre rover et Perseverance se rencontreront en 2029 à un site où une troisième sonde, munie d’un système de fusée capable de décoller du sol martien, les attendra.

Le dieu du feu

Un autre rover, le chinois Zhurong, s’est posé sur Mars le 14 mai, à quelques milliers de kilomètres de Perseverance. Il fait partie de la mission Tianwen-1, qui comprend un orbiteur muni d’instruments scientifiques et tourne autour de la planète rouge depuis février. Mars, en chinois, est appelée « Planète de feu », et Zhurong est un dieu du feu dans la mythologie chinoise. Tianwen signifie « questions célestes ».

PHOTO CNSA, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Photo prise de la caméra du rover Zhurong montrant la plateforme Tianwen-1