(Washington) Avis aux millionnaires : une place à bord d’une fusée pour un vol de quelques minutes dans l’espace est actuellement mise aux enchères, mais son prix excède d’ores et déjà les 2,4 millions de dollars (2,9 millions de dollars canadiens), a révélé mercredi la société spatiale Blue Origin.

Agence France-Presse

Les clients potentiels ont encore un mois pour offrir un montant plus élevé et ainsi espérer remporter le gros lot.

Le 20 juillet, l’entreprise fondée par le milliardaire américain Jeff Bezos, fondateur d’Amazon, enverra pour la première fois des humains dans l’espace, à bord de sa fusée New Shepard.

Depuis deux semaines, tout un chacun pouvait faire une offre du montant de son choix, à l’aveugle, pour ce premier siège.

Un acompte de 10 000 dollars (12 000 $ CAD) était réclamé pour toute mise de plus 50 000 dollars (60 000 $ CAD).

5200 personnes de plus de 136 pays ont participé, a annoncé Blue Origin, qui a également révélé mercredi la plus haute enchère réalisée durant cette première phase : 1,4 million de dollars (1,7 million $ CAD).

Désormais, pour s’inscrire, tout nouveau participant doit surpasser la somme la plus haute misée jusqu’ici, actualisée en continu sur le site de Blue Origin.

Et dès mercredi matin, les enchères se sont vite emballées : d’abord à 2 millions de dollars, puis 2,2 millions, 2,4 …

La clôture est fixée au 10 juin. Deux jours plus tard, un ultime round se tiendra en ligne et en direct entre les participants déjà inscrits. L’annonce du vainqueur sera alors faite.

Le montant final sera reversé à une fondation créée par Blue Origin, destinée à encourager les jeunes à travailler dans le milieu scientifique.

Le voyage en juillet prochain ne durera qu’une dizaine de minutes au total, et transportera les passagers juste au-dessus de la ligne de Karman, qui marque selon la convention internationale le début de l’espace, à 100 km d’altitude.

Ils pourront flotter en apesanteur durant quelques minutes et observer la courbure de l’espace.

La capsule qui se trouvera au sommet de la fusée, dotée de grands hublots, peut accueillir jusqu’à six personnes, mais Blue Origin n’a pas précisé qui seront les autres passagers.

La fusée décollera depuis un désert de l’ouest du Texas.

Le principal concurrent de Blue Origin sur ce secteur des vols touristiques courts dans l’espace, Virgin Galactic, a pour sa part déjà vendu quelque 600 billets à un prix compris entre 200 000 et 250 000 dollars (242 000 et 303 000 $ CAD). Mais elle a prévenu que lorsque de nouveaux seraient mis en vente, leur prix serait plus élevé – sans révéler de combien.